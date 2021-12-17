ru ua
Пт, 17 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Буде подвійний удар: наприкінці грудня накриє магнітна буря "червоного" рівня

Новость на русском →
П'ятниця 17 грудня 2021 09:53
Буде подвійний удар: наприкінці грудня накриє магнітна буря "червоного" рівня Колаж РБК-Україна: магнітна буря вдарить двічі до кінця грудня 2021
Автор: Світлана Мащенко

Магнітна буря в кінці грудня триватиме кілька днів поспіль, викликаючи проблеми із самопочуттям у багатьох людей.

Коли чекати магнітної бурі, хто схильний до її впливу, і як уберегтися - читайте нижче в матеріалі Styler.

Дата грудневої магнітної бурі

За прогнозом Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН, магнітна буря "червоного" рівня G1 очікується 27 і 28 грудня. 29-го числа магнітосфера буде залишатися збудженою.

Буде подвійний удар: наприкінці грудня накриє магнітна буря &quot;червоного&quot; рівня

Скрін: магнітні бурі в грудні 2021 (tesis.lebedev.ru)

Що таке магнітна буря

Магнітна, або геомагнітна буря - порушення магнітосфери планети, що виникає в результаті посиленого обміну енергії сонячного вітру з космічним середовищем, що оточує нашу планету.

Таке явище може тривати від декількох годин до декількох днів поспіль, викликаючи збої в роботі техніки і впливаючи на самопочуття деяких людей.

Кому небезпечні геомагнітні бурі

Найбільш страждають в дні магнітних людей метеозалежні люди (які реагують на зміни погоди, зміни атмосферного тиску), літні люди, ті, у кого є серцево-судинні хвороби, різні хронічні недуги, психічно нестабільні люди.

У небезпечні дні може боліти голова, виникати мігрені, нити старі травми, "стрибати" тиск, порушуватися серцевий ритм. Також може долати почуття безпричинної втоми, апатії, порушення сну (безсоння, сонливість).

Ось кілька порад, як уникнути проблем в дні магнітних бур:

  • Уникайте важких фізичних і емоційних навантажень - складну і відповідальну роботу краще відкласти на потім.
  • Правильно харчуйтеся - не переїдайте, обмежте важку їжу.
  • Виключіть алкоголь, по можливості відмовтеся від куріння, пийте менше кави і підбадьорливих напоїв.
  • Проводьте більше часу на свіжому повітрі - прогулянка на природі буде дуже до речі.
  • Прийміть вранці контрастний душ, а ввечері розслаблюючу ванну (але не більше 15 хвилин).
  • Якщо у вас є певні проблеми зі здоров'ям, тримайте необхідні ліки завжди під рукою.

Раніше ми писали, що таке метеозалежність, хто їй схильний, і чи можна від неї позбутися.

Читайте РБК-Україна в Google News
Магнітна буря
LITE
17 грудня - день святої Варвари: що суворо заборонено сьогодні робити, прикмети
17 грудня - день святої Варвари: що суворо заборонено сьогодні робити, прикмети