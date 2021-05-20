Українці знову скаржаться на Укрзалізницю: "натикаєшся на абсурд"

"Коли приїжджаєш до столиці України об одинадцятій вечора, натикаєшся на абсурд: виявляється, ліфт на вокзалі, що веде з перонів до виходу в місто, працює тільки вдень. Не знаю, хто цей розумник в Укрзалізниці, який вирішив, що люди на візках і з дітьми вечірніми поїздами не їздять. Але факт такий: вдень ліфт працює, ввечері - його вимикають", - написала Тетяна.

За її словами, біля ліфта є кнопка виклику диспетчера, єдина функція якого - повідомляти, що ліфт запуститься тільки вранці. На прохання надати допомогу він каже, що не може, тому що у нього немає таких повноважень.

Українка поскаржилася на ліфт на вокзалі, який вночі не працює (фото: facebook.com/atanoissapa)

Тетяна каже, що, є альтернатива - обвішатися речами, коляскою і сонною дитиною і спускатися довгими крутими сходами вниз, тому що пандусів там немає. Або шукати якийсь переїзд трохи далі.

"Ну OK, ще ми з дитиною, але в нашому поїзді їхала молода дівчина на колясці. Я не бачила, як її тягли по сходах. Може несли на руках, а коляску спускали окремо. Може когось попросили допомогти. До ліфта вона і не намагалася дістатися, схоже в курсі, що це марно", - додала українка.

При цьому вона привела в приклад Туреччину, де навіть вночі працюють ліфти біля кожної станції метро, і це дуже корисно, якщо заблукав і необхідно кілька разів спускатися, і підійматися на перони.

"В жо*у таку інклюзивність і ставлення до пасажирів, дорога Укрзалізниця. Тому що інклюзивність не може працювати з 7:00 до 18:00 з перервою на обід. Права людей не вмикаються і не вимикаються за розкладом", - заявила Наталія.