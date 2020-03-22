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Українці застрягли в Домінікані: вимагають у Зеленського надіслати президентський літак

STYLERЖиття    22.03.2020 - 20:54
Українці застрягли в Домінікані: вимагають у Зеленського надіслати президентський літак
Туристи з України застрягли в Домінікані (ілюстративне фото: pixabay.com)

Туристи з України не можуть вилетіти з Домінікани і вимагають, щоб Зеленський відправив за ними президентський літак

Туристи з України застрягли в Домінікані після того, як місцева влада закрила кордони через пандемію коронавіруса. Молоді люди записали відео, в якому вимагають у Володимира Зеленського, щоб він відправив за ними президентський літак.

Хлопець з дівчиною зазначили, що в Домінікані виявилася досить велика група туристів з України - 129 осіб. Українці розповіли, що вже кілька днів не знають, як їм повернутися додому.

При цьому вони підкреслили, що Зеленський відправив свій особистий президентський борт за людьми в Вену, яка знаходиться не так далеко від аеропорту у Львові.

За словами українських туристів, у Домінікані застрягли сім'ї, які прилетіли з дітьми - евакуації чекають близько 20 неповнолітніх.

Варто зазначити, що для боротьби з коронавірусом в Домінікані введено комендантську годину, а також обмежена робота магазинів. Людям заборонено пересуватися по вулицях з 20:00 до 06:00. Заборона набула чинності 21 березня і триватиме до 3 квітня.

Українські туристи страждають не тільки в Домінікані, але і в Таїланді. Там застрягли близько двох тисяч наших співгромадян. В даний час у туристів є один шанс потрапити в Україну - треба летіти в найближчий хаб - Дубай, Доху або Стамбул (інструкція повернення з Таїланду в Київ - на сайті посольства).

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