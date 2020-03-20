700 українців кинули напризволяще на Шрі-Ланці: ситуація погіршується

Українці застрягли на Шрі-Ланці через карантин (колаж РБК-Україна)

Сотні українців не можуть повернутися додому з Шрі-Ланки і опинилися під загрозою коронавірусу

Коронавірус у світі став причиною того, що сотні українців не можуть вилетіти з Шрі-Ланки додому. Про це повідомила у Facebook мандрівниця Ольга Кузьменко.

Жінка разом з ще дванадцятьма українцями написала відкрите звернення до президента Володимира Зеленського, у якому вони закликали гаранта дотриматися обіцянки і зробити все, аби українські туристи потрапили на батьківщину у найближчі дні.

Мандрівники нагадали, що ще 18 березня у своєму відеозверненні до українців, Зеленський поінформував суспільство, що вже цього ж дня усі громадяни України, що застрягли на Шрі-Ланці, повернуться додому.

"Ми б хотіли звернути вашу увагу на критичну ситуацію, що склалася з українцями на Шрі-Ланці. Станом на ранок 20 березня 2020 року після багатьох скасованих рейсів (FlyDubai, AirArabia, Turkish Airlines, Qatar Airways), через те, що Україна закрила повітряний простір, на острові наразі перебуває близько 700 українських туристів, які придбали пакетні тури у туристичних операторів або прилетіли самостійно, серед яких також немало маленьких дітей та літніх людей. Ми розпорошені по різних готелях і в багатьох з нас вже закінчилися терміни путівок. Ми виживаємо за власний кошт, а оскільки ми не розраховували на такий форс-мажор, то і грошей в багатьох з нас практично не залишилося", - йдеться у повідомлені.

Усі вони "згуртовані та готові оперативно та активно допомагати повернути нас додому".

"Усвідомлюємо всю складність ситуації, але, в той же час, з нашого боку все готово, щоб ми повернулися на батьківщину. Ситуація потребує лише трьох ваших особистих розпоряджень, щоб дозволити 3-4 літакам перетнути кордони України та Шрі-Ланки і витягнути нас звідси, оскільки регулярні рейси були скасовані через ваше рішення", - кажуть туристи і звертають увагу на "неузгодженість дій туроператорів з органами української влади"

При цьому українці підкреслюють, що "безпекова і пандемічна ситуація на острові погіршується кожен день", про що вони також неодноразово інформували посольство з пропозицією "оперативної евакуації чартерним рейсом за державний кошт".

Додамо, що 20 березня з 18:00 на Шрі-Ланці вводиться комендантська година, яка триватиме до 6 ранку понеділка, 23 березня.

"Це чіткий сигнал діяти негайно!" - звернулися українці до Зеленського.

Скриншот поста (facebook.com/olga.kuzmenko.94)

Нагадаємо, що карантин в Україні можуть продовжити і посилити.