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Украинцы застряли в Доминикане: требуют у Зеленского прислать президентский самолет

STYLERЖизнь    22.03.2020 - 20:54
Украинцы застряли в Доминикане: требуют у Зеленского прислать президентский самолет
Туристы из Украины застряли в Доминикане (иллюстративное фото: pixabay.com)

Туристы из Украины не могут вылететь из Доминиканы и требуют, чтобы Зеленский отправил за ними президентский самолет

Туристы из Украины застряли в Доминикане после того, как местные власти закрыли границы из-за пандемии коронавируса. Молодые люди записали видео, в котором требуют у Владимира Зеленского, чтобы он отправил за ними президентский самолет.

Парень с девушкой отметили, что в Доминикане оказалась достаточно большая группа туристов из Украины - 129 человек. Украинцы рассказали, что уже несколько дней не знают, как им вернуться домой.

При этом они подчеркнули, что Зеленский отправил свой личный президентский борт за людьми в Вену, которая находиться не так далеко от аэропорта во Львове.

По словам украинских туристов, в Доминикане застряли семьи, которые прилетели с детьми - эвакуации ждут около 20 несовершеннолетних.

Стоит отметить, что для борьбы с коронавирусом в Доминикане введен комендантский час, а также ограничена работа магазинов. Людям запрещено передвигаться по улицам с 20:00 до 06:00. Запрет вступил в силу 21 марта и продлится до 3 апреля.

Украинские туристы страдают не только в Доминикане, но и в Таиланде. Там застряли около двух тысяч наших сограждан. В данное время у туристов есть один шанс попасть в Украину - нужно лететь в ближайший хаб - Дубай, Доху или Стамбул (инструкция возвращения из Таиланда в Киев - на сайте посольства).

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