Тисячі українців застрягли у Таїланді: готують екстрене звернення до Зеленського

Українські туристи застрягли у Таїланді (колаж РБК-Україна)

Українські туристи не можуть повернутися додому через пандемію коронавіруса у світі

В Таїланді застрягли близько двох тисяч українських туристів. Вони не можуть вилетіти на батьківщину через те, що Володимир Зеленський обмежив авіасполучення у зв'язку з пандемією коронавіруса.

На цей час у туристів є лише один шанс потрапити в Україну - треба летіти в найближчий хаб - Дубай, Доху або Стамбул (інструкція повернення з Таїланду в Київ - на сайті посольства). А з хаба вже у столиці України. При цьому, квитки у ці міста українські туристи змушені купувати за власні кошти, а квитки в той же Стамбул коштують десятки тисяч гривень, кажуть застряглі у Таїланді українці.

"Таку вартість більшість не може або не хоче собі дозволяти (враховуючи, що всі квитки вже куплені). До Дубая з Бангкока квиток коштує 500-700 доларів на одного, з Дубая до Києва ще 260. Не кожна сім'я з 3-4 осіб такий переліт може собі дозволити. В Доху, начебто, дорожче, або також", - розповіла українка Регіна у коментарі РБК-Україна.

Але навіть якщо квитки вже на руках, то туриста можуть просто-напросто не посадити на рейс.

"Сьогодні була ситуація з дівчиною, яка летіла на останніх рейсах до Стамбула. Не знаю, чим все закінчилося, там екстрено вирішувалося питання. Така ж ситуація була і з Дохою", - розповіла Регіна.

Але більшість українських туристів все ж залишилися чекати в надії, що кордони відкриють після 3 квітня і вони всі полетять за вже купленим або обміненим квитками. Або ж, що з Таїланду зроблять хоча б кілька рейсів, бо людей на популярних курортах дійсно не мало.

"Всі продовжують візи (у Таї поки не безкоштовно), на відміну від Шрі-Ланки, Індії та Балі, де всім продовжили ще на 30 днів, або до 14 квітня зробили безплатне перебування... Плюс, ситуація починає посилюватися: всі думають про те, де безпечно перечекати або дочекатися літака. Бангкок з сьогодні (22 березня) переводять на карантин. На островах поки що спокійніше і безпечніше, але немає гарантій, що острови не закриють на карантин... Потім можна взагалі не вибратися звідси, якщо раптом скасують транспорт або внутрішні рейси", - зазначила українка і додала, що зараз багато туристів опинилися "між двох вогнів", через те, що змушені вибирати: або їхати в Бангкок, де зараз спалах COVID-19, і чекати там, або ж сидіти на островах з ризиком не дістатися до аеропорту у випадку жорстких карантинних заходів.

Між тим, в посольстві України ось так відреагували на ситуацію.

"Ситуація у світі змінюється щодня і щогодини, країни закривають авіасполучення і забороняють в'їзд іноземцям. Настійно рекомендуємо всім, хто може це зробити шляхом придбання/перебронювання квитків, скористатися такою можливістю, оскільки невідомо чи будуть, коли й звідки додаткові спецрейси", - йдеться на сайті установи.

Додамо, що в понеділок, 23 березня, українці зберуться під офісом міграційної служби в Пхукеті, щоб записати відеозвернення до Володимира Зеленського. Крім іншого українці хочуть запитати у влади: чи логічно оплачувати перебування в Таїланді, "якщо наша країна не може нас прийняти додому".

Нагадаємо, що в Україну не можуть повернутися сотні туристів, які застрягли на Шрі-Ланці.