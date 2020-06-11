Українці помітили величезний кортеж Зеленського: порахуйте скільки машин

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Президента України під час поїздки в Чернігів супроводжував кортеж

Українці засікли президента України Володимира Зеленського у супроводі кортежу автомобілів. Главу держави з безліччю машин побачили під час його робочого візиту до Чернігова. Про це повідомляє на відео "Суспільне Чернігів".

Кортеж Зеленського потрапив на відео, коли він виїжджав з аеродрому Півці. Якщо подивитися відеоролик, можна нарахувати як мінімум 15 автомобілів.

Під відео в коментарях українцям запропонували порахувати, скільки машин вони побачили.

Нагадаємо, що на початку свого президентства Володимир Зеленський обіцяв, що громадяни країни ніколи не побачать кортежі президента, а сам він вибирає велосипед.

Чернігові помітили кортеж Зеленського (YouTube)

В коментарях українці обурені побаченим, але деякі вважають, що все нормально.

Ще з кварталу видно було його гниль. Вибрали - тепер радійте.

Ви дибіли???? Це ДЕЛЕГАЦІЯ.... В неї входить більше 100 осіб. А в Києві його кортеж складається з 5 авто, а інколи і з трьох.

Клоуни !!!!!

Як ми раніше писали, по Києву промчав президентський кортеж з 19 авто.

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Автор: Людмила Жукова