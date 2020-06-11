ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українці помітили величезний кортеж Зеленського: порахуйте скільки машин

STYLERЖиття    11.06.2020 - 12:19
Українці помітили величезний кортеж Зеленського: порахуйте скільки машин
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Президента України під час поїздки в Чернігів супроводжував кортеж

Українці засікли президента України Володимира Зеленського у супроводі кортежу автомобілів. Главу держави з безліччю машин побачили під час його робочого візиту до Чернігова. Про це повідомляє на відео "Суспільне Чернігів".

Кортеж Зеленського потрапив на відео, коли він виїжджав з аеродрому Півці. Якщо подивитися відеоролик, можна нарахувати як мінімум 15 автомобілів.

Під відео в коментарях українцям запропонували порахувати, скільки машин вони побачили.

Нагадаємо, що на початку свого президентства Володимир Зеленський обіцяв, що громадяни країни ніколи не побачать кортежі президента, а сам він вибирає велосипед.

Чернігові помітили кортеж Зеленського (YouTube)

В коментарях українці обурені побаченим, але деякі вважають, що все нормально.

  • Ще з кварталу видно було його гниль. Вибрали - тепер радійте.
  • Ви дибіли???? Це ДЕЛЕГАЦІЯ.... В неї входить більше 100 осіб. А в Києві його кортеж складається з 5 авто, а інколи і з трьох.
  • Клоуни !!!!!

Як ми раніше писали, по Києву промчав президентський кортеж з 19 авто.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Володимир Зеленський
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся