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Украинцы заметили огромный кортеж Зеленского: посчитайте сколько машин

STYLERЖизнь    11.06.2020 - 12:19
Украинцы заметили огромный кортеж Зеленского: посчитайте сколько машин
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Президента Украины во время поездки в Чернигов сопровождал кортеж

Украинцы засекли президента Украины Владимира Зеленского в сопровождении кортежа автомобилей. Главу государства с множеством машин увидели во время его рабочего визита в Чернигов. Об этом сообщает на видео "Суспільне Чернігів".

Кортеж Зеленского попал на видео, когда он выезжал с аэродрома Певцы. Если посмотреть видеоролик, можно насчитать как минимум 15 автомобилей.

Под видео в комментариях украинцам предложили посчитать, сколько машин они увидели.

Напомним, что в начале своего президентства Владимир Зеленский обещал, что граждане страны никогда не увидят кортежи президента, а сам он выбирает велосипед.

В Чернигове заметили кортеж Зеленского (YouTube)

В комментариях украинцы возмутились увиденным, но некоторые считают, что все нормально.

  • Еще с квартала видно было его гниль. Выбрали - теперь радуйтесь.
  • Ви дибіли???? Це ДЕЛЕГАЦІЯ.... В неї входить більше 100 осіб. А в Києві його кортеж складається з 5 авто, а інколи і з трьох.
  • Клоуны !!!!!

Как мы ранее писали, по Киеву промчался президентский кортеж из 19 авто.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Владимир Зеленский
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