МОЗ спростило отримання лікарняного для вагітних українок за кордоном
Міністерство охорони здоров’я України спростило процедуру отримання лікарняного для вагітних українок, які були змушені виїхати за кордон через російську агресію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
“В першу чергу ці зміни стосуються жінок, які зараз чекають на народження дитини. Починаючи з 30-го тижня вагітності, жінки мають право на формування листка непрацездатності і, як наслідок, отримання відповідних соціальних виплат”, - розповіли в міністерстві.
Для того, щоб отримати такий лікарняний, потрібно:
- Зв’язатися з лікарем, який вів або веде вагітність, і заявити про бажання сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність.
- Якщо контакт з лікарем був утрачений, можна звернутися до іншого. У такому випадку новому лікарю необхідно надати документ, який підтверджує вагітність та її термін.
- Після цього лікар перевірить медичні записи про вагітність в електронній системі охорони здоров’я і створить медичний висновок про тимчасову непрацездатність, що стане підставою для автоматичного лікарняного.
Нагадаємо, що люди, які змушені були покинути свої будинки через війну, та переселитися до інших міст, мають право оформити лікарняний у лікаря. Отримати лікарняний лист можна, звернувшись до будь-якого лікаря первинної допомоги.
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