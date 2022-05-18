ru ua
Ср, 18 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українці під час війни можуть "відвідувати" автошколу онлайн: як це зробити

Новость на русском →
Середа 18 травня 2022 08:24
Українці під час війни можуть "відвідувати" автошколу онлайн: як це зробити Як відвідувати автошколу під час війни (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Під час воєнного стану в Україні майбутні водії можуть навчатися в онлайн-форматі за допомогою додатків Zoom та Skype.

Про це повідомив керівник головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ Євген Мойсеєнко на пресконференції.

Як проходитимуть заняття

За його словами, особам, які навчаються на курсах підготовки водіїв, не потрібно бути у класах, адже підготовка може проводитися онлайн.

"Ми на законодавчому рівні закріпили теоретичну підготовку водіїв за допомогою відеоконференцзв'язку. Це всім відомі програми Zoom та Skype. Наразі особам, які навчаються на курсах підготовки водіїв, не потрібно бути у класах, і автошкола може проводити підготовку онлайн", - сказав він.

Також він додав, що обсяг теоретичної підготовки водіїв скоротили на 20%.

"Це було зроблено шляхом ущільнення викладання таких тем, як будова і технічне обслуговування автомобіля, етика водія транспортного засобу. Зокрема, це дає змогу автошколам зменшити навчальні програми", - додав він.

Окрім того, відповідні нововведення діятимуть на період воєнного стану та протягом чотирьох місяців після його завершення.

Варто зазначити, що у багатьох водіїв є страх водіння. Цю проблему можна легко вирішити. Для того потрібно спочатку з'ясувати причину. Фахівці навели кілька методів, які допоможуть подолати страх:

  • Практика. Досвід - це найкращий вчитель. Постійно пересуваючись за кермом ви зможете краще орієнтуватися в дорожній ситуації;
  • Професійна допомога. Не варто боятися звернутися за допомогою. Якщо це стосується незначної вади, наприклад заміна пробитого колеса, то не варто соромитися попросити про допомогу інших водіїв;
  • Знання. Щоб не бояться ДТП, потрібно знати й дотримуватись всіх правил безпеки і правил дорожнього руху. Звичайно, це не застрахує від дурнів на дорозі, але в будь-якому разі дає впевненість у своїх силах.

Раніше ми повідомляли, що українцям тепер простіше отримати водійські права.

Також ми писали, що ці прості поради допоможуть водіям економити бензин.

Окрім того, як пересуватися на автомобілі по дорогах з ямами.

Читайте РБК-Україна в Google News
авто
LITE
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність