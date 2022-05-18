Украинцы во время войны могут "посещать" автошколу онлайн: как это сделать

Во время военного положения в Украине будущие водители могут учиться в онлайн-формате с помощью приложений Zoom и Skype.

Об этом сообщил руководитель Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Евгений Мойсеенко на пресконференции.

Как будут проходить занятия

По его словам, лицам, которые учатся на курсах подготовки водителей, не нужно быть в классах, ведь подготовка может проводиться онлайн.

"Мы на законодательном уровне закрепили теоретическую подготовку водителей с помощью видеоконференцсвязи. Это всем известные программы Zoom и Skype. Сейчас лицам, которые учатся на курсах подготовки водителей, не нужно быть в классах, и автошкола может проводить подготовку онлайн", - сказал он.

Также он добавил, что объем теоретической подготовки водителей сократили на 20%.

"Это было сделано путем уплотнения преподавания таких тем, как строение и техническое обслуживание автомобиля, этика водителя транспортного средства. В частности, это позволяет автошколам уменьшить учебные программы", - добавил он.

Кроме того, соответствующие нововведения будут действовать на период военного положения и в течение четырех месяцев после его завершения.

Стоит отметить, что у многих водителей есть страх вождения. Эту проблему можно легко решить. Для того нужно сначала выяснить причину. Специалисты привели несколько методов, которые помогут преодолеть страх: