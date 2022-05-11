Українцям тепер простіше отримати водійські права: що змінилося

В Україні під час війни з Росією значно спростили процес видачі водійських прав людям. Тепер теоретично готуватися до іспитів можна онлайн, а практичну частину здати в будь-якому сервісному центрі МВС.

Про це повідомили в МВС України.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабінету Міністрів.

Так, Уряд прийняв постанову про навчання водіїв та державну реєстрацію транспортних засобів у період дії воєнного стану в Україні.

Що зміниться для одержувачів прав

Можливості громадянам, які переїхали тимчасово жити в інше місце (Регіон), здати практичний іспит в будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від того, в якому сервісному центрі зданий теоретичний іспит.

Можливості здійснення навчання з теоретичної підготовки осіб, які проходять підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів за допомогою засобів інформаційно-комунікаційного зв'язку (Zoom, Skype, Google meet тощо).

Можливості громадянам, які переїхали тимчасово жити в інше місце (Регіон), отримати водійське посвідчення в будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця складання теоретичного та / або практичного іспитів.

Скорочення терміну навчання для майбутніх водіїв на категорії В (легкові авто) і C1, C, С1Е, СЕ (вантажні авто з причепом) шляхом зменшення на 20% теоретичної частини (шляхом ущільнення викладання таких тем, як "будівельне і технічне обслуговування ТЗ", "етика водія ТЗ" і т.п.).

Можливості повернути свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, виданого за заявою його власника на ім'я особи, яка здійснює поїздку за кордон, протягом десяти днів з дня повернення цієї особи з-за кордону в будь-який СЦ МВС.

"Відповідними нормативними актами ми зміцнюємо правові інституційні підвалини для надання якісних адміністративних послуг сервісними центрами МВС", - заявив заступник міністра Богдан Драпятий.