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Українцям тепер простіше отримати водійські права: що змінилося

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Середа 11 травня 2022 11:27
Українцям тепер простіше отримати водійські права: що змінилося Фото: отримати права тепер стане легше (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні під час війни з Росією значно спростили процес видачі водійських прав людям. Тепер теоретично готуватися до іспитів можна онлайн, а практичну частину здати в будь-якому сервісному центрі МВС.

Про це повідомили в МВС України.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабінету Міністрів.

Так, Уряд прийняв постанову про навчання водіїв та державну реєстрацію транспортних засобів у період дії воєнного стану в Україні.

Що зміниться для одержувачів прав

Можливості громадянам, які переїхали тимчасово жити в інше місце (Регіон), здати практичний іспит в будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від того, в якому сервісному центрі зданий теоретичний іспит.

Можливості здійснення навчання з теоретичної підготовки осіб, які проходять підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів за допомогою засобів інформаційно-комунікаційного зв'язку (Zoom, Skype, Google meet тощо).

Можливості громадянам, які переїхали тимчасово жити в інше місце (Регіон), отримати водійське посвідчення в будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця складання теоретичного та / або практичного іспитів.

Скорочення терміну навчання для майбутніх водіїв на категорії В (легкові авто) і C1, C, С1Е, СЕ (вантажні авто з причепом) шляхом зменшення на 20% теоретичної частини (шляхом ущільнення викладання таких тем, як "будівельне і технічне обслуговування ТЗ", "етика водія ТЗ" і т.п.).

Можливості повернути свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, виданого за заявою його власника на ім'я особи, яка здійснює поїздку за кордон, протягом десяти днів з дня повернення цієї особи з-за кордону в будь-який СЦ МВС.

"Відповідними нормативними актами ми зміцнюємо правові інституційні підвалини для надання якісних адміністративних послуг сервісними центрами МВС", - заявив заступник міністра Богдан Драпятий.

Як ми раніше писали, юристи дали вичерпну відповідь, чи можна усиновити дитину під час воєнного стану.

Також розповідали про те, як отримати документ про освіту, якщо школа зруйнована або знаходиться в окупації.

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