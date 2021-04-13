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Катували кілька місяців: в Одеській області тримали в заручниках двох греків

Новость на русском → Одеська область, Вівторок 13 квітня 2021 21:24
Катували кілька місяців: в Одеській області тримали в заручниках двох греків Фото: поліція визволила двох греків, яких тримали в заручниках (od.npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

В Одеській області правоохоронці визволили двох громадян Греції, яких декілька місяців тримали в заручниках та катували. Група зловмисників викрала греків, щоб заволодіти їхнім майном.

Про це повідомила поліція Одеській області.

Поліція встановила, що викрадення 55-річного грека та його 27-річного племінника сталося в лютому 2021 року. Шляхом катування та погроз зловмисники заволоділи 600 тисячами євро та шістьма квартирами в елітних районах Одеси.

Правоохоронці встановили місце, де тримали іноземців, та сьогодні провели спецоперацію для їх визволення. В ході спецоперації було затримано двох підозрюваних у викраденні та катуванні громадян Греції.

"Водночас триває активна фаза реалізації, проводяться слідчі дії, у тому числі обшуки. Встановлюється коло всіх осіб, причетних до злочину, їх діям буде надана правова оцінка", - додали в поліції.

Фото: поліція визволила двох греків, яких тримали в заручниках (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, на початку квітня правоохоронці визволили киянина, якого три роки тримали в полоні в Миколаєві. Чоловіка весь цей час вважали зниклим безвісти.

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