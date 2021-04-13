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Із США через Польщу: СБУ заблокувала канал поставок контрабандної зброї в Україну

Новость на русском → Вівторок 13 квітня 2021 18:51
Із США через Польщу: СБУ заблокувала канал поставок контрабандної зброї в Україну Фото: СБУ заблокувала поставки зброї в Україну (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України (СБУ) заблокувала нелегальний канал постачання в Україну вогнепальної зброї у розібраному вигляді. Запчастини передавали із США транзитом через Польщу.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Нелегальний бізнес організували кілька мешканців столиці та Київської області. Запчастини надсилали сервісами міжнародних поштових експрес-відправлень з приховуванням від митного контролю.

Співробітники СБ України згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали одного із організаторів під час отримання відправлення. Операція проводилась в одному з населених пунктів Київської області.

Під час 7 обшуків за місцями проживання учасників угруповання правоохоронці вилучили:

  • пістолет марки "ТТ" і 4 магазини до нього;
  • пістолет марки "Зауер" і магазин до нього;
  • пістолет ТМ "Glock 19" та 2 затворні рами до нього;
  • дві нижні частини пістолета ТМ "Glock 19";
  • понад 150 набоїв різного калібру;
  • понад 30 тисяч доларів;
  • запчастини і аксесуари до короткоствольної вогнепальної зброї;
  • значну кількість платіжних банківських карток.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Фото: виявлена зброя (ssu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що СБУ блокувала канал постачання до підприємств військово-промислового комплексу РФ української продукції військового призначення.

РБК-Україна писало, що СБУ попередила незаконний експорт українських товарів військового призначення до Росії.

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