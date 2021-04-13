Із США через Польщу: СБУ заблокувала канал поставок контрабандної зброї в Україну
Служба безпеки України (СБУ) заблокувала нелегальний канал постачання в Україну вогнепальної зброї у розібраному вигляді. Запчастини передавали із США транзитом через Польщу.
Про це повідомила прес-служба СБУ.
Нелегальний бізнес організували кілька мешканців столиці та Київської області. Запчастини надсилали сервісами міжнародних поштових експрес-відправлень з приховуванням від митного контролю.
Співробітники СБ України згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали одного із організаторів під час отримання відправлення. Операція проводилась в одному з населених пунктів Київської області.
Під час 7 обшуків за місцями проживання учасників угруповання правоохоронці вилучили:
- пістолет марки "ТТ" і 4 магазини до нього;
- пістолет марки "Зауер" і магазин до нього;
- пістолет ТМ "Glock 19" та 2 затворні рами до нього;
- дві нижні частини пістолета ТМ "Glock 19";
- понад 150 набоїв різного калібру;
- понад 30 тисяч доларів;
- запчастини і аксесуари до короткоствольної вогнепальної зброї;
- значну кількість платіжних банківських карток.
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.
Фото: виявлена зброя (ssu.gov.ua)
Раніше повідомлялося, що СБУ блокувала канал постачання до підприємств військово-промислового комплексу РФ української продукції військового призначення.
РБК-Україна писало, що СБУ попередила незаконний експорт українських товарів військового призначення до Росії.