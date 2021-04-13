Із США через Польщу: СБУ заблокувала канал поставок контрабандної зброї в Україну

Служба безпеки України (СБУ) заблокувала нелегальний канал постачання в Україну вогнепальної зброї у розібраному вигляді. Запчастини передавали із США транзитом через Польщу.

Про це повідомила прес-служба СБУ .

Нелегальний бізнес організували кілька мешканців столиці та Київської області. Запчастини надсилали сервісами міжнародних поштових експрес-відправлень з приховуванням від митного контролю.

Співробітники СБ України згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали одного із організаторів під час отримання відправлення. Операція проводилась в одному з населених пунктів Київської області.

Під час 7 обшуків за місцями проживання учасників угруповання правоохоронці вилучили:

пістолет марки "ТТ" і 4 магазини до нього;

пістолет марки "Зауер" і магазин до нього;

пістолет ТМ "Glock 19" та 2 затворні рами до нього;

дві нижні частини пістолета ТМ "Glock 19";

понад 150 набоїв різного калібру;

понад 30 тисяч доларів;

запчастини і аксесуари до короткоствольної вогнепальної зброї;

значну кількість платіжних банківських карток.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Фото: виявлена зброя (ssu.gov.ua)