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Українці влаштували бійку на борту літака до Польщі: прикордонники застосували наручники

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Польща, Середа 20 жовтня 2021 23:13
Українці влаштували бійку на борту літака до Польщі: прикордонники застосували наручники Колаж РБК-Україна: у літаку з Харкова до Кракова пасажири влаштували бійку
Автор: Володимир Костирін

На борту літака, що здійснював рейс з Харкова до польського Кракова, двоє пасажирів стали з'ясовувати стосунки та влаштували бійку. Вже по прибуттю в аеропорт агресивних чоловіків оштрафували, і одного з них вивели в наручниках.

Про це передали в прес-службі Прикордонної варти Польщі.

Зазначається, що чоловіки під час польоту лаялися, потім конфлікт переріс у бійку. На зауваження капітана і льотного екіпажу пасажири не звертали уваги.

Те, що відбувається, фіксувала на відео жінка, і прохання бортпровідника припинити зйомку вона ігнорувала, що "посилило нервову атмосферу серед інших мандрівників".

Офіцери прикордонного поста в Кракові-Балиці вже по приземленню піднялися на борт, стали вимагати від дебоширів заспокоїтися, "діяти відповідно до закону" і наказали їм негайно покинути літак.

"До одного чоловіка, який не виконав вказівки офіцерів і відмовився добровільно покинути літак, були застосовані прямі заходи примусу у вигляді утримуючих пристроїв і наручників", - йдеться в повідомленні.

У підсумку чоловікам виписали штрафи відповідно до Закону про авіацію.

А ось третій учасник інциденту приймати штраф відмовився, і справу направили до суду. Ймовірно, мова йде про ту пасажирку, яка наполегливо продовжувала знімати конфлікт.

Українці влаштували бійку на борту літака до Польщі: прикордонники застосували наручники

У Польщі оштрафували пасажирів літака через бійку на рейсі Харків-Краків (фото: karpacki.strazgraniczna.pl)

Раніше повідомлялося, що днями на авіарейсі з Кіпру українець влаштував скандал через маску, і з'явилося відео інциденту.

Також ми писали про те, що в травні у літаку з Туреччини побилися дві українки - одна пасажирка з малюком на руках розбила інший голову.

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