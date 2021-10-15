На авіарейсі з Кіпру українець влаштував скандал через маску: відео інциденту
У літаку рейсом Лорнака - Київ пасажир навідріз відмовився надіти маску і влаштував скандал - нецензурно обзивав інших громадян в салоні у відповідь на зауваження, ігнорував прохання стюардес і бортпровідників, демонстрував грубі жести.
Відповідне відео опубліковане на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".
Закінчилося тим, що агресивного чоловіка, який повертався до столиці після відпочинку на кіпрському курорті, затримали правоохоронці, яких викликали прямо на борт.
Свинську поведінку туриста в літаку зняли на камери інші пасажири, після чого кадри виклали в мережу.
На ролику видно, що неадекват з маскою під підборіддям відмовляється надіти її нормально, як того вимагають карантинні правила, матюкається і лається, тикає "факи" іншим пасажирам.
Мотивував свою відмову надіти маску чоловік тим, що у нього нібито зламаний ніс, і в ній він начебто може задихнутися на смерть.
Щоб втихомирити порушника, який затримував рейс і скандалив всю подорож, в літак по приземленню в Києві викликали поліцейських. Їх прибуття на борт пасажири зустріли оплесками.
Але тут антимасочник-грубіян почав сперечатися і з правоохоронцями. У результаті чоловіка заарештували.
"Відпочив. Тепер, швидше за все, жодна авіакомпанія його ніколи не візьме", - зазначається в публікації.
Попереджаємо - на відео звучить нецензурна лайка!
Відео: у літаку неадекватний турист влаштував скандал через маску
Раніше повідомлялося, що подібний інцидент стався в Харкові, де під час посадки на борт літака жінка влаштувала скандал і відмовилася надіти захисну маску.
Нагадаємо, що Кабмін посилив правила пасажирських перевезень в "жовтій", "помаранчевій" і "червоній" зонах карантину - від 21 жовтня для подорожей необхідно мати сертифікат про вакцинацію або негативний тест на коронавірус.