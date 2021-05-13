У літаку з Туреччини побилися дві українки: одна з малюком на руках розбила іншій голову
Відразу після скандалу з побиттям Українки на борту рейсу в Домінікану за ним спалахнув новий. Цього разу все сталося на рейсі Анталія-Запоріжжя.
Про це повідомляється в сюжеті ТСН.
Пасажири почули крики в літаку. Виявилося, що між двома жінками виник конфлікт, але залагодити його вони вирішили за допомогою сили. Через що виникла сварка - не повідомляється.
У однієї з жінок на руках була однорічна дитина. Саме вона розбила голову своїй опонентці. Стюард всіма силами стримував жінок від подальшого зіткнення. Потім їх розсадили по різних місцях.
На відео видно, що у дівчини повністю закривавлене обличчя. В аеропорту літак зустріла швидка і поліція, а всім пасажирам після посадки довелося чекати на борту літака до тих пір, поки з'ясовували деталі.
У літаку Анталія-Запоріжжя побилися дві українки
Нагадаємо, що до цього молодій українці роздряпали обличчя і відкусили ніготь у літаку рейсом Київ-Ла-Романа( Домінікана), і після інциденту постраждала не змогла отримати страховку - ні авіакомпанія Azur Air, ні туроператор не змогли допомогти Юлії.