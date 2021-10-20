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Украинцы устроили драку на борту самолета в Польшу: пограничники применили наручники

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Польша, Среда 20 октября 2021 23:13
Украинцы устроили драку на борту самолета в Польшу: пограничники применили наручники Коллаж РБК-Украина: в самолете из Харькова в Краков пассажиры устроили драку
Автор: Владимир Костырин

На борту самолета, выполнявшего рейс из Харькова в польский Краков, двое пассажиров стали выяснять отношения и устроили драку. Уже по прибытию в аэропорт агрессивных мужчин оштрафовали, и одного из них вывели в наручниках.

Об этом передали в пресс-службе Пограничной стражи Польши.

Отмечается, что мужчины во время полета ругались, затем конфликт перерос в потасовку. На замечания капитана и летного экипажа пассажиры не обращали внимания.

Происходящее фиксировала на видео женщина, и просьбы бортпроводника прекратить съемку она игнорировала, что "усилило нервную атмосферу среди других путешественников".

Офицеры пограничного поста в Кракове-Балице уже по приземлению поднялись на борт, потребовали от драчунов успокоиться, "действовать в соответствии с законом" и приказали им немедленно покинуть самолет.

"К одному человеку, который не выполнил указания офицеров и отказался добровольно покинуть самолет, были применены прямые меры принуждения в виде удерживающих устройств и наручников", - говорится в сообщении.

В итоге мужчинам выписали штрафы в соответствии с Законом об авиации.

А вот третий участник инцидента принимать штраф отказался, и дело направили в суд. Вероятно, речь идет о той пассажирке, которая упорно продолжала снимать конфликт.

Украинцы устроили драку на борту самолета в Польшу: пограничники применили наручники

В Польше оштрафовали пассажиров самолета из-за драки на рейсе Харьков-Краков (фото: karpacki.strazgraniczna.pl)

Ранее сообщалось, что на днях на авиарейсе из Кипра украинец устроил скандал из-за маски, и появилось видео инцидента.

Также мы писали о том, что в мае в самолете из Турции подрались две украинки - одна пассажирка с малышом на руках разбила другой голову.

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