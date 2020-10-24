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Українці тепер зможуть виїжджати з "червоної зони": які поїзди дозволили

Автор: Володимир Костирін

Укрзалізниця відновлює продаж квитків у більшості закритих станціях

В українських містах з "червоної" епідеміологічної зони, де діють найсильніші карантинні обмеження, відновлюють продаж на залізничних станціях квитків на поїзди.

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Як розповіли на сайті Укрзалізниці, на більшості закритих станцій буде відновлено курсування з 26 жовтня.

"Подорожі у поїздах є більш безпечними для громадян, адже компанія суворо дотримується протиепідемічних заходів", - йдеться в повідомленні.

Вже з понеділка відкриють продаж квитків на вокзалах в Івано-Франківську, Дубно, Здолбунів-Пасажирському, Хмельницькому, Тернополі, Сумах, Гречанах, Славуті-1, Волочиську, на станціях Дунаївці, ім. Т.Шевченка.

На які потяги можна буде придбати квиток:

  • № 1/2 Костянтинівка - Івано-Франківськ;
  • № 7/8 Київ - Чернівці;
  • № 12/11 Одеса - Львів;
  • № 15/16 Харків - Рахів;
  • № 21/22 Харків - Трускавець;
  • № 41/42 Дніпро - Трускавець;
  • № 43/44 Івано-Франківськ - Київ;
  • № 45/46 Ужгород - Лисичанськ;
  • № 49/50 Київ - Трускавець;
  • № 72/71 Запоріжжя - Київ;
  • № 76/75 Кривий Ріг - Київ;
  • № 81/82 Київ - Ужгород;
  • № 84/83 Маріуполь - Київ;
  • № 86/85 Львів - Новоолексiївка;
  • № 88/87 Ковель - Новоолексіївка;
  • № 98/97 Ковель - Київ;
  • № 102/101 Київ - Херсон;
  • № 108/107 Одеса - Ужгород;
  • № 110/109 Львів - Херсон;
  • № 116/115 Київ - Бердянськ;
  • № 118/117 Чернівці - Київ;
  • № 122/121 Миколаїв - Київ;
  • № 136/135 Одеса - Чернівці;
  • № 217/218 Київ - Рахів;
  • № 702/701 Львів - Чернівці;
  • № 715/716 Київ - Львів;
  • № 732/731 Київ - Запоріжжя;
  • № 734/733 Київ - Покровськ;
  • № 738/737 Київ - Запоріжжя;
  • № 739/740 Київ - Кривий Ріг;
  • № 743/744 Київ - Львів;
  • № 749/750 Київ Івано-Франківськ;
  • № 766/765 Київ - Херсон;
  • № 769/770 Київ - Кам’янець-Подільський;
  • № 772/771 Хмельницький - Київ;
  • № 779/780 Суми - Київ - Вінниця;
  • № 782/781 Черкаси - Київ.

Залишаться під забороною продажі квитків зі станції Подольськ на такі поїзди:

  • № 106/105 Київ - Одеса;
  • № 108/107 Одеса - Ужгород;
  • №136 / 135 Одеса - Чернівці
  • № 146/145 Київ - Ізмаїл;
  • № 763/764 Київ - Одеса.

"До врегулювання ситуації зазначені поїзди прослідують через станцію Подільськ без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися за встановленим порядком", - пояснили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, що 23 жовтня в Україні оновили карантинні зони, і "червону" зону розширили до 11 обласних центрів.

Раніше ми писали, що нещодавно дві дівчини "поставили на вуха" весь потяг "Укрзалізниці", через що склад довелося зупинити.

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