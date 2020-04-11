Українці поспішають з Європи додому на Великдень: відео величезних черг на кордоні

Українців до кордону підвозять автобусами, а перевозять приватні перевізники на легкових авто
Українці масово повертаються з Угорщини додому на Великодні свята. В умовах введеного карантину через коронавірус на кордоні з цією країною залишається відкритим пункт пропуску "Чоп (Тиса) - Захонь" в Закарпатській області, де не припинено пропуск суміжною стороною для автомобілістів.
Саме там зараз і спостерігається ажіотаж. Про це 11 квітня розповів журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram і опублікував відео, зняте з боку Угорщини.
За його словами, українці поспішають з Європи додому на Великдень (православні відзначають в цьому році 19 квітня, а католики - 12-го).
"На парковці біля кордону купа авто чеською, угорською та реєстрацією інших країн", - зазначив журналіст.
Крім того, він показав на кадрах велику кількість автобусів, які привезли людей.
"Перевозять їх приватні перевізники на легкових авто", - додав Глагола.
Відео: Українці масово повертаються з Угорщини на Великдень - ажіотаж на кордоні
Нагадаємо, що розпорядженням Кабміну з 17 березня по 24 квітня держкордон закритий для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) сполучення. Як розповіли в Держприкордонслужбі, виняток - лише для легкових авто і тільки деяких груп іноземців.
На кордоні з Білоруссю:
На кордоні з Польщею:
На кордоні зі Словаччиною:
На кордоні з Угорщиною:
На кордоні з Румунією:
На кордоні з Молдовою:
На кордоні з РФ:
Нагадаємо також, що після повернення в Україну з інших країн з урахуванням карантину всі громадяни повинні пройти обов'язкову 14-денну обсервацію. Рішенням уряду перебування осіб на обсервації є безкоштовним, крім харчування. Так, за доставку на обсервацію громадян та організацію їх харчування відповідає місцева влада.