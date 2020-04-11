Украинцы спешат из Европы домой на Пасху: видео огромных очередей на границе

Украинцев к границе подвозят автобусами, а перевозят частные перевозчики на легковых авто
Украинцы массово возвращаются из Венгрии домой на Пасхальные праздники. В условиях введенного карантина из-за коронавируса на границе с этой страной остается открытым пункт пропуска "Чоп (Тиса) - Захонь" в Закарпатской области, где не прекращен пропуск смежной стороной для автомобилистов.
Именно там сейчас и наблюдается ажиотаж. Об этом 11 апреля рассказал журналист Виталий Глагола в своем Telegram и опубликовал видео, снятое со стороны Венгрии.
По его словам, украинцы спешат из Европы домой на Пасху (православные отмечают в этом году 19 апреля, а католики - 12-го).
"На парковке возле границы два грузовика чешской, венгерской и регистрацией других стран", - отметил журналист.
Кроме того, он показал на кадрах большое количество автобусов, которые привезли людей.
"Перевозят их частные перевозчики на легковых авто", - добавил Глагола.
Видео: Украинцы массово возвращаются из Венгрии на Пасху - ажиотаж на границе
Напомним, что распоряжением Кабмина с 17 марта по 24 апреля госграница закрыта для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения. Как рассказали в Госпогранслужбе, исключение - только для легковых авто и лишь некоторых групп иностранцев.
На границе с Беларусью:
На границе с Польшей:
На границе со Словакией:
На границе с Венгрией:
На границе с Румынией:
На границе с Молдовой:
На границе с РФ:
Напомним также, что после возвращения в Украину из других стран с учетом карантина все граждане должны пройти обязательную 14-дневную обсервацию. Решением правительства пребывание лиц на обсервации является бесплатным, кроме питания. Так, за доставку на обсервацию граждан и организацию их питания отвечает местная власть.