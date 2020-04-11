Украинцы спешат из Европы домой на Пасху: видео огромных очередей на границе

Граница Украины с Венгрией (Иллюстративное фото: dpsu.gov.ua)

Украинцев к границе подвозят автобусами, а перевозят частные перевозчики на легковых авто

Украинцы массово возвращаются из Венгрии домой на Пасхальные праздники. В условиях введенного карантина из-за коронавируса на границе с этой страной остается открытым пункт пропуска "Чоп (Тиса) - Захонь" в Закарпатской области, где не прекращен пропуск смежной стороной для автомобилистов.

Именно там сейчас и наблюдается ажиотаж. Об этом 11 апреля рассказал журналист Виталий Глагола в своем Telegram и опубликовал видео, снятое со стороны Венгрии.

По его словам, украинцы спешат из Европы домой на Пасху (православные отмечают в этом году 19 апреля, а католики - 12-го).

"На парковке возле границы два грузовика чешской, венгерской и регистрацией других стран", - отметил журналист.

Кроме того, он показал на кадрах большое количество автобусов, которые привезли людей.

"Перевозят их частные перевозчики на легковых авто", - добавил Глагола.

Видео: Украинцы массово возвращаются из Венгрии на Пасху - ажиотаж на границе

Напомним, что распоряжением Кабмина с 17 марта по 24 апреля госграница закрыта для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения. Как рассказали в Госпогранслужбе, исключение - только для легковых авто и лишь некоторых групп иностранцев.

Где сейчас можно пересечь границу автотранспортом

На границе с Беларусью:

в Черниговской области: "Сеньковка - Веселовка", "Новые Яриловичи - Новая Гута", "Славутич - Комарин";

в Житомирской области: "Выступовичи - Новая Рудня";

в Волынской области: "Доманово - Мокраны".

На границе с Польшей:

во Львовской области: "Краковец - Корчева";

в Волынской области: "Ягодин - Дорохуск".

На границе со Словакией:

в Закарпатской области: "Ужгород - Вишне-Немецкое".

На границе с Венгрией:

в Закарпатской области: "Чоп (Тиса) - Захонь".

На границе с Румынией:

в Закарпатские области: "Дьяково - Халмеу";

в Черновицкой области: "Порубное - Сирет".

На границе с Молдовой:

в Одесской области: "Паланка - Маяки - Удобное", "Староказачье - Тудора", "Рени - Джюрджюлешт";

в Винницкой области: "Могилев-Подольский - Отач".

На границе с РФ:

в Харьковской области: "Гоптовка - Нехотеевка";

в Сумской области: "Юнаковка - Суджа", "Троебортное - Бачевск";

в Черниговской области: "Сеньковка - Новые Юрковичи";

в Луганской области "Меловое - Чертково".

Напомним также, что после возвращения в Украину из других стран с учетом карантина все граждане должны пройти обязательную 14-дневную обсервацию. Решением правительства пребывание лиц на обсервации является бесплатным, кроме питания. Так, за доставку на обсервацию граждан и организацию их питания отвечает местная власть.