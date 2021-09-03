Українці не зможуть зняти гроші з Приватбанку: що сталося

ПриватБанк зробив дуже важливу заяву для клієнтів. На жаль, вони не зможуть зняти готівку з банкоматів 4 вересня.

Річ у тому, що банк буде проводити технічні роботи. Це тимчасовий захід, і вже 5 вересня знімати гроші можна буде без проблем.

Зазначається, що сервіси та банкомати ПриватБанку не працюватимуть 4 вересня з 1:00 до 6:00.

"Ми будемо оптимізувати процесинг банку. Тимчасово не працюватимуть транзакції по картах, Приват 24 для фізичних осіб і бізнесу, LiqPay, а також мережа банкоматів, терміналів і POS-терміналів банку", - повідомили в ПриватБанку

Якщо вам знадобиться готівка саме в цей час, краще подбати про це заздалегідь. Сервіси "Приват24" також не будуть працювати в цей проміжок часу.

Коли запрацюють сервіси ПриватБанку?

Починаючи з 7:00 ранку 4 вересня, кажуть в прес-службі фінансової установи, обслуговування карт банку, "Приват24" і мережа самообслуговування працюватимуть у звичайному режимі.

ПриватБанк не працюватиме 4 вересня (facebook.com/privatbank)