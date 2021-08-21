ПриватБанк зробив важливу заяву для українців: будьте уважні!
ПриватБанк напередодні довгих вихідних в Україні змінив графік роботи своїх відділень.
Як працюватиме банк в День Незалежності, а також, чи будуть відкриті відділення у понеділок, 23 серпня, - читайте у нашому матеріалі нижче.
Графік роботи ПриватБанку у святкові дні
Як розповіли у прес-службі фінустанови, 21 і 22 серпня працюватимуть лише відділення з графіком роботи щосуботи.
23 і 24 серпня відділення ПриватБанку обслуговувати клієнтів не будуть! Тому будьте уважні, якщо плануєте похід до банку особливо в понеділок.
28 серпня усі відділення банку працюють, так як багато українців відпрацьовуватимуть робочий день за 23 серпня. При цьому, режим роботи буде скорочено на одну годину.
Приват24, термінали й банкомати, а також служба підтримки працюватимуть цілодобово як зараз, так і протягом затяжних вихідних.
До слова, актуальний графік роботи усіх відділень ПриватБанку доступний для перегляду на сайті фінансової установи за посиланням.
Додамо, що до 30-ї річниці Незалежності ПриватБанк також підготував своїм клієнтам колекцію святкових цифрових обкладинок.
Так, тепер свою карту у Приват24 можна "одягнути" в мальовничі краєвиди, народні орнаменти або національну символіку.
Ось такі дизайни картки можна зробити у Приват24
Раніше ми писали про те, що ПриватБанк запустив нові важливі послуги, які спростять життя українцям.
Також читайте про те, чому ПриватБанк міняє PIN-код вашої картки без вашого ж відома і що це значить.