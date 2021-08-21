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ПриватБанк зробив важливу заяву для українців: будьте уважні!

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Субота 21 серпня 2021 07:01
ПриватБанк зробив важливу заяву для українців: будьте уважні! ПриватБанк зробив важливу заяву (фото: РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

ПриватБанк напередодні довгих вихідних в Україні змінив графік роботи своїх відділень.

Як працюватиме банк в День Незалежності, а також, чи будуть відкриті відділення у понеділок, 23 серпня, - читайте у нашому матеріалі нижче.

Графік роботи ПриватБанку у святкові дні

Як розповіли у прес-службі фінустанови, 21 і 22 серпня працюватимуть лише відділення з графіком роботи щосуботи.

23 і 24 серпня відділення ПриватБанку обслуговувати клієнтів не будуть! Тому будьте уважні, якщо плануєте похід до банку особливо в понеділок.

28 серпня усі відділення банку працюють, так як багато українців відпрацьовуватимуть робочий день за 23 серпня. При цьому, режим роботи буде скорочено на одну годину.

Приват24, термінали й банкомати, а також служба підтримки працюватимуть цілодобово як зараз, так і протягом затяжних вихідних.

До слова, актуальний графік роботи усіх відділень ПриватБанку доступний для перегляду на сайті фінансової установи за посиланням.

Додамо, що до 30-ї річниці Незалежності ПриватБанк також підготував своїм клієнтам колекцію святкових цифрових обкладинок.

Так, тепер свою карту у Приват24 можна "одягнути" в мальовничі краєвиди, народні орнаменти або національну символіку.

ПриватБанк зробив важливу заяву для українців: будьте уважні!

ПриватБанк зробив важливу заяву для українців: будьте уважні!

Ось такі дизайни картки можна зробити у Приват24

Раніше ми писали про те, що ПриватБанк запустив нові важливі послуги, які спростять життя українцям.

Також читайте про те, чому ПриватБанк міняє PIN-код вашої картки без вашого ж відома і що це значить.

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