Українці зможуть спостерігати рідкісне явище - Супермісяць: коли і де дивитися

Жителі Землі 26 травня зможуть спостерігати рідкісне і дивовижне явище під назвою Супермісяць. У цю ніч місяць буде здаватися більше на 14% і яскравіше на 30%. Таке дійство в травні називають "квітковим Місяцем".

Помилуватися Супермісяцем найкраще відразу ж після сходу місяця, коли він знаходиться максимально близько до горизонту.

Повне місячне затемнення, під час якого місяць забарвиться в кривавий відтінок, відбудеться 26 травня о 14:18 за Києвом. На жаль, в Україні цю подію спостерігати буде не можливо. Його побачать жителі США, Австралії та деяких регіонів Південної Америки. Зате його можна буде подивитися в мережі.

Супермісяць - це явище, яке спостерігається при збігу повного місяця з перигеєм, тобто, коли Місяць максимально зближується з Землею. За словами астрономів, в кінці травня ми зможемо побачити найбільший місяць 2021 року.

Фаза повного місяця настане через дев'ять годин після максимального зближення з Землею.

Травневий повний місяць ще називають квітковим Місяцем.

До слова, Супермісяць відбудеться вже другий місяць поспіль, наступний такий ми не побачимо до червня 2022 року.