Украинцы смогут наблюдать редкое явление - Суперлуние: когда и где смотреть

Жители Земли 26 мая смогут наблюдать редкое и удивительное явление под названием Суперлуние. В эту ночь Луна будет казаться больше на 14% и ярче на 30%. Такое действо в мае называют "Цветочной Луной".

Все подробности читайте ниже в материале.

Полюбоваться Суперлунием лучше всего сразу же после восхода Луны, когда она находится максимально близко к горизонту.

Полное лунное затмение, во время которого Луна окрасится в кровавый оттенок, состоится 26 мая в 14:18 по Киеву. К сожалению, в Украине это событие наблюдать будет нельзя. Его увидят жители США, Австралии и некоторых регионов Южной Америки. Зато его можно будет посмотреть в сети.

Суперлуние – это явление, которое наблюдается при совпадении полнолуния с перигеем, то есть, когда Луна максимально сближается с Землей. По словам астрономов, в конце мая мы сможем увидеть самую большую Луну 2021 года.

Фаза полной Луны наступит через девять часов после максимального сближения с Землей.

Майское полнолуние еще называют Цветочной Луной.

К слову, Суперлуна произойдет уже второй месяц подряд, следующую такую мы не увидим до июня 2022 года.