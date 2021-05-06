Астролог назвала доленосні події травня, які принесуть зміни кожному з нас

Астролог розповіла про найважливіші події травня 2021, які будуть тим чи іншим чином керувати нашим з вами життям. Транзити планет, молодик, повний місяць і інші астрологічні періоди будуть впливати на відносини з близькими, фінансову сферу, здоров'я і самопочуття. У чому особливість і доленосність цих періодів - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про це нам розповіла відомий астролог Аріна Артуровна.

Меркурій в Близнюках з 4 травня

За словами експерта, Меркурій здійснив перехід в знак Зодіаку Близнюки 4 травня і залишиться там з урахуванням ретроградності до 11 липня.

Астролог каже, що в цей час успіх чекає в комерції, переговорах, логістиці, посередництві, поїздках, журналістиці, консалтингу, ЗМІ. Сприятливий період для будь-яких листувань, бюрократії, виступів, оскільки максимальна контактність із зовнішнім світом і гаджетами.

"Легка здатність до навчання (підвищення кваліфікації, іноземні мови, підготовка до іспитів), надшвидкість оперативної пам'яті мозку, об'єктивність і неупередженість суджень, включений режим мультизадачності", - додала Аріна Артуровна.

Серед недоліків цього періоду можна назвати такі:

нудно займатися однією темою довго

не видно загальної картини ситуації

акумуляція всіх пліток

складно пріоритизувати інформацію

брехня і неповна подача інформації

багато порожньої балаканини, немає стратегії

безвідповідальність по відношенню до слів

важко спрогнозувати і зрозуміти вигоду від знайомств і зв'язків

кількість інформації переважає над якістю

Венера в Близнюках з 9 травня по 2 червня

Цей час принесе новизну у стосунки, які будуть сприйматися, як спосіб цікавого проведення часу. Почуття будуть раціональні, в якійсь мірі поверхневі, душу не терзають.

"Хтось почне любити вухами і захоче поговорити про почуття. Любов в цей час повинна бути грою і безперервним фліртом. Коли почуття зводяться тільки до побуту, відсутній інтелектуальний контакт, може стати дуже нудно, а нудьга - головна причина згасання почуттів. Схильність до швидкоплинних і яскравих вражень", - розповідає експерт.

Така Венера хоче бути з усіма і не обтяжувати себе ні дружніми, ні глибокими відносинами. Хочеться віддаватися спогадам про душевні бесіди і зустрічі. Може виникати яскраве бажання спонтанних інтимних зв'язків без наміру продовження. Взагалі не варто вірити ні словам, ні обіцянкам, які даються в цей час.

У фінансах можуть бути витрати на різне незначуще марення, при цьому бажання раціональні і добре зрозумілі.

"Легковажне знайомство і зайва довірливість часто призводять до матеріальних збитків - можна стати жертвою шахраїв, шлюбних аферистів, різного роду альфонсів. Контролювати фінанси - інакше безслідно випаруються і" не пам'ятаю куди", "не знаю навіщо". Не варто давати гроші в борг під чесне слово", - рекомендує експерт.

Молодик в Тельці в з'єднанні з чорним місяцем 11 травня

У цей період можуть вийти на поверхню пороки, бажання, амбіції, тривоги, загострене почуття самолюбства. Також в цей період посилиться жадібність і магнетична сексуальність, захочеться задовольнити всі свої плотські бажання. Може втрачатися почуття міри і реальності, кидати від страху бідності до тринькання і надмірного гедонізму.

Плюси такого молодика:

закоханість, море енергії і творче натхнення,

яскрава симпатія спалахом, яка швидко пройшла (помутніння)

інсайти, інтуїція, віщі сни

розуміння і загострене чуття

супертактильна чуттєвість зі "своєю" людиною

Мінуси молодика 11 травня:

тривога, страхи, виникнення безглуздих ситуацій, через які може бути дуже соромно і прикро

публічні зізнання у своїй нікчемності та професійній некомпетентності

суспільство бісить і виводить на емоцію

чорний піар

кошмари

фінансові втрати через жадібність

інвестиції в мильну бульбашку і картковий будиночок

14 травня Юпітер здійснить інгресію в Риби

Планета пробуде в знаку Зодіаку до 28 липня. Астролог радить всі глобальні цілі, завдання і плани далекого майбутнього залишити позаду. Слід розібратися в дрібницях, щоб не заплутатися і не "виїхати" мізками в світ мрій і ілюзій.

"Юпітер в Рибах буде зайнятий вічними пошуками істини в космічних закономірностях. У практичному, повсякденному житті часом страждає через свою ультрадоброту і надмірну ідеалізацію людей. Щастя може принести лише вірний і відданий друг, партнер, однодумець, на якого можна спиратися у важку хвилину життя, кому можна довіритися", - говорить Аріна Артуровна.

Плюси Юпітера в Рибах:

принесе успіх людям, які знаходяться за кордоном або далеко від дому

вигода від міжнародних партнерів і справ

зустріч, знайомство з чоловіком здалеку або чоловік-іноземець

протегує юристам, дипломатам, навчанню за кордоном, елітарній і статусній освіті

сильна уява і натхнення, милосердя, філантропія

пророчий дар, тяга до подорожей

допомога в еміграції та далеких переїздах

надає анонімні послуги і приховано благодіє іншим

здатність перетворювати ворогів на друзів

задоволення від самоізоляції

Мінуси періоду:

самообман, романтизм, ідеалізм, надмірна уява

несправедливість, образливість, утопізм

доводиться відмовлятися від зовнішніх нагород і почестей

безліч ситуацій ізоляції, пліток, інтриг

ризик потрапити в будь-яку залежність

"брехня на благо"

зрада

Розворот Сатурна в ретроградний рух (19 травня - 15 жовтня)

У цей час з'явиться можливість виправити старі помилки, проаналізувати довгострокові цілі, підкоригувати план реалізації реорганізації підприємства, звільнення співробітників, перепланувати справи, професійні цілі, вдосконалюватися духовно, користуючись накопиченою сатурніанскою мудрістю.

Астролог рекомендує відмовитися від легковажної поведінки, вітряності, жадібності, направляючи найкращі риси характеру і вдачі на благо свого ж просування вперед і вгору.

З'явиться можливість підвищення професійної кваліфікації. Варто прибрати все старе і віджиле (речі, відносини, роботу і т. д.), подбати про старших людей, рідних і близьких. Всі зусилля, спрямовані на досягнення як професійного, так і суспільного становища, потрібно базувати лише на досвіді минулого.

Не рекомендується під час ретроградного Сатурна:

приступати до нових справ, коли виникають будь-які ідеї і можливості їх здійснення

не дотримуватися правил і законів

ігнорувати старий досвід і дисципліну

підписувати довгострокові контракти, реєструвати підприємства, купувати нерухомість, переїжджати, укладати шлюби

проявляти неповагу до старших і вищих з досвіду / звання і т. д.

20 травня інгресія Сонця в Близнюках

"У цей час відбувається інтелектуальний"оргазм". Суспільство стає більш балакучим, хтось прагне до знань або просто до інформації, порожніх розмов, пліток, обмивання кісточок друзям і знайомим. Тому цей період сприятливий для навчання, самоосвіти, складання іспитів, захисту дипломних робіт, навчання іноземним мовам і підвищенню кваліфікації", - прогнозує Аріна Артуровна.

Сприятливий період для поїздок, відряджень, а також діяльності, пов'язаної з посередництвом, комерцією, рекламою, піаром, SMM, маркетингом, ЗМІ, видавництвом, письменством, журналістикою.

26 травня місячне затемнення (повний місяць) у Стрільці

Супермісяць цього року відбудеться 26 травня о 14:18 і буде супроводжуватися повним місячним затемненням. Відкривається коридор затемнень і триватиме він до 10 червня - дня сонячного затемнення.

"Коридор затемнень буде характеризуватися підвищеною запальністю, артеріальним тиском, емоційністю, різноплановими збоями, імпульсивністю рішень, зміною курсу у відносини, особистих мотиваціях і професійній діяльності. Зазвичай цьому передують нові нюанси і деталі", - додала астролог.

Рекомендується в цей час:

орієнтуватися на перспективу, вирішувати юридичні та правові питання

змінювати мислення, догми, патерни

робити прогнози (ставки, життя, ситуації, фінанси), робити інвестиції, здійснювати ділові поїздки

піар, робота над особистим брендом

варто звернутися до ментора, впливової (ментально або на фізиці) особистості

займатися науковою і творчою роботою

відправлятися в тривалі або закордонні поїздки, але там, де ви вже були або добре знайомі місця

планувати майбутнє

філософський підхід до ситуації, можливе повернення до колишніх принципів, умовиводів, висновків

дотримуватися принципу "подумав - зробив, сказав - реалізував", інакше підете в стан "чекаю", "мрію", що спалить весь ваш потенціал і енергію для реалізації

бути чесним з собою, оточуючими, " правда в лоб"

горіти своєю метою

Не рекомендується під час супермісяцю:

вірити обгортці, понтам і словами, поспішати, хвалитися

роздута зарозумілість знищить ваші перспективи

тягнути за собою слабких, задирати ніс і підвищувати свою значимість - падати буде боляче

лікувати і оперувати область таза і стегон, жовчний міхур, тазостегнові суглоби, розтягнення зв'язок і вивихи (за винятком швидкої допомоги), венозну систему і все, що пов'язано з хворобами крові, печінкою, щоками; небажані ліпосакції

робити поспішні висновки, приймати рішення на емоціях, кидати мету на півшляху, зраджувати себе, свої принципи

Ретроградний Меркурій з 28 травня по 24 червня

Рекомендується в цей період:

відновлення старих зв'язків

відновити контакт з колишніми партнерами по бізнесу і старими друзями

переглянути / вирішити недоробки / питання щодо дітей, навчання, землі та нерухомості

завершити розпочаті проекти, доопрацювання і переробка чого-небудь

перездати предмети, закрити "хвости"

навести порядок: вдома, на роботі, в голові

виношувати і обмірковувати ідеї, а на директному (прямому) русі почати їх реалізацію

зустріти старих знайомих

знайти втрачені документи або речі

Не рекомендується в період ретроградного Меркурія