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Українці рекордно заборгували за комуналку: "продають валюту і заощадження"

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П'ятниця 27 серпня 2021 22:17
Українці рекордно заборгували за комуналку: "продають валюту і заощадження" Борги за комунальні послуги в Україні (фото: Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні заборгованість за комунальні послуги становить понад 70 мільярдів гривень. Борги накопичені за газ, опалення та гарячу воду.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" розповів ексміністр соціальної політики Андрій Рева.

За словами фахівця, серед боржників багато людей з великими статками. Однак, пенсіонери та бюджетники намагаються розраховуватися за комуналку вчасно.

"Звичайно, це дуже багато. Я для себе особисто, щоб зрозуміти тенденцію, порівнюю з тими боргами, які були на цю дату рік, два, три тому. Зараз ми кажемо, що 76 млрд, а скільки було минулого, позаминулого року?", - пояснив ексміністр.

Яка причина заборгованості

Також Рева додав, що зростання заборгованості за цей рік становить понад 5 млрд гривень. Це свідчить про те, що в українців немає грошей на те, щоб сплачувати комунальні послуги.

Окрім того, частина людей втратила субсидії на комунальні послуги. Раніше 40% людей отримували субсидії через призначення комісії, а зараз уряд це скасував. Тому за останній рік індекс бідності серед українців зріс на 10 пунктів.

"І проблема навіть не в тому, що багаті не платять, проблема в тому, що навіть небагаті люди, які раніше платили регулярно, зараз такої можливості не мають", - каже експерт.

Як розповів ексміністр, програма житлових субсидій зараз фінансується вдвічі менше, ніж раніше. Впала також кількість субсидіантів з 7 млн до 3, і зараз їх ще скорочують до 2-х. Тому українці масово продають валюту і заощадження.

Раніше ми повідомляли, що у розпал літа кияни почали отримувати платіжки за опалення. Суми в платіжках невеликі.

А також розповідали про те, що у Києві з'являться квитанції з новою графою для оплати.

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