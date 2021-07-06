Кияни отримають платіжки з новою графою за опалення: що вона означає

Київ вводить авансовий платіж за опалення. Це означає, що певний відсоток оплати можна буде здійснити в літній період. За бажанням. На думку столичних чиновників, це допоможе вчасно розпочати опалювальний період у Києві, зробить зимові рахунки за опалення більш збалансованими, а також зменшить навантаження на споживачів.

Таким чином, вже скоро кияни отримають платіжки з новою графою. Як вона виглядає і скільки городянам пропонують платити за тепло влітку - читайте нижче в матеріалі Styler.

Рекомендовані авансові платежі за тепло - нова графа в платіжках "Київтеплоенерго" в липні. Передоплата дозволить знизити фінансове навантаження на клієнтів взимку. Аванс за опалення становить 10 грн за квадратний метр опалювальної площі. Виглядає "оновлена" платіжка ось так: Платіжка з графою про авансовий платіж (скріншот) Зазначимо, що нічого інноваційного чиновники не вигадали. Адже така система була і раніше, коли платежі за опалення були рівномірно розподілені на весь рік. Причини зміни тарифів у Києві: на 15% зросла вартість природного газу для населення

на 79% - для категорій "установи", "релігійні організації" та "інші споживачі"

на 10% підвищився тариф на послуги з розподілу природного газу

на 10% зросла вартість виробництва теплової енергії на ТЕЦ (з 854,1 до 937,74 грн / Гкал)

у тариф включені витрати на придбання та оснащення будівель лічильниками тепла і гарячої води в розмірі понад 233 млн грн

на 42% зросла вартість електроенергії Киянам нагадують: своєчасна оплата спожитого тепла дозволяє уникнути штрафних санкцій (інфляційна складова боргу та 3% річних нарахування до загальної суми боргу). Скріншот платіжки зі штрафом На сьогодні загальна заборгованість киян за послуги "Київтеплоенерго" становить 3,6 млрд грн (з них 2,06 млрд грн – за тепло). Як реструктурувати борг? Реструктуризація боргу дозволяє заощадити до 30% на сплаті судових і виконавчих зборів. Зробити це кияни можуть, звернувшись до Центру комунального сервісу: у месенджері Facebook або Skype ЦКС

залишити електронну заявку на сайті ЦКС в розділі: "Що робити, якщо ви стали боржником?"

записатися на прийом до найближчого відділення ЦКС

звернутися з листом на адресу СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" (вул. Жилянська, 83/53).