Кияни отримають платіжки з новою графою за опалення: що вона означає
Київ вводить авансовий платіж за опалення. Це означає, що певний відсоток оплати можна буде здійснити в літній період. За бажанням.
На думку столичних чиновників, це допоможе вчасно розпочати опалювальний період у Києві, зробить зимові рахунки за опалення більш збалансованими, а також зменшить навантаження на споживачів.
Таким чином, вже скоро кияни отримають платіжки з новою графою. Як вона виглядає і скільки городянам пропонують платити за тепло влітку - читайте нижче в матеріалі Styler.
Рекомендовані авансові платежі за тепло - нова графа в платіжках "Київтеплоенерго" в липні. Передоплата дозволить знизити фінансове навантаження на клієнтів взимку.
Аванс за опалення становить 10 грн за квадратний метр опалювальної площі.
Виглядає "оновлена" платіжка ось так:
Платіжка з графою про авансовий платіж (скріншот)
Зазначимо, що нічого інноваційного чиновники не вигадали. Адже така система була і раніше, коли платежі за опалення були рівномірно розподілені на весь рік.
Причини зміни тарифів у Києві:
- на 15% зросла вартість природного газу для населення
- на 79% - для категорій "установи", "релігійні організації" та "інші споживачі"
- на 10% підвищився тариф на послуги з розподілу природного газу
- на 10% зросла вартість виробництва теплової енергії на ТЕЦ (з 854,1 до 937,74 грн / Гкал)
- у тариф включені витрати на придбання та оснащення будівель лічильниками тепла і гарячої води в розмірі понад 233 млн грн
- на 42% зросла вартість електроенергії
Киянам нагадують: своєчасна оплата спожитого тепла дозволяє уникнути штрафних санкцій (інфляційна складова боргу та 3% річних нарахування до загальної суми боргу).
Скріншот платіжки зі штрафом
На сьогодні загальна заборгованість киян за послуги "Київтеплоенерго" становить 3,6 млрд грн (з них 2,06 млрд грн – за тепло).
Як реструктурувати борг?
Реструктуризація боргу дозволяє заощадити до 30% на сплаті судових і виконавчих зборів. Зробити це кияни можуть, звернувшись до Центру комунального сервісу:
- у месенджері Facebook або Skype ЦКС
- залишити електронну заявку на сайті ЦКС в розділі: "Що робити, якщо ви стали боржником?"
- записатися на прийом до найближчого відділення ЦКС
- звернутися з листом на адресу СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" (вул. Жилянська, 83/53).
Раніше ми повідомляли, що тарифи на опалення у Києві можуть збільшити. У КМДА назвали причину збільшення.