У розпал літа кияни почали отримувати платіжки за опалення в липні
Жителі Києва почали отримувати квитанції на оплату опалення за липень 2021 року. Суми в платіжках невеликі - близько 30% суми від середньої квитанції по столиці за минулий опалювальний сезон.
Деталі розповіли в матеріалі УНІАН.
Жителі Києва почали отримувати квитанції на оплату опалення за липень 2021 року. Варто відзначити, що такі платіжки почали приходити вибірково. У центрі комунального сервісу підтвердили факт виставлення деяким жителям міста рахунків за опалення.
Однак фахівці відзначили, що такий платіж є рекомендованим і обов'язковій оплаті він не підлягає.
"У червні 2021 року "Київтеплоенерго" отримало від Антимонопольного комітету рішення, яке зобов'язало компанію змінити методику нарахувань, а також відкоригувати нарахування за опалення в період з жовтня 2020 року по квітень 2021 року", - пояснили в ЦКС.
У квитанціях вказана сума, яку розрахували за середньомісячними показниками минулого року – у розмірі 30%, тобто - 10 грн 16 копійок за один квадратний метр.
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Чому кияни почали отримувати такі квитанції вибірково, в ЦКС відповісти не змогли.
У Департаменті ЖКГ також підтвердили, що сума в платіжках є рекомендованою, а не обов'язковою і пояснили, що подібна ініціатива запущена в інтересах населення.
"Це було зроблено виключно в інтересах населення. Взимку багатьом складно оплачувати комунальні платежі, тому людям дали можливість внести передоплату. Сума, зазначена в платіжках, є рекомендованою, а не обов'язковою. Якщо у людини немає можливості або бажання оплачувати її, він може не платити за опалення наперед. Крім того, він може змінити суму і заплатити стільки, скільки зможе", - пояснили в Департаменті ЖКГ.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці почали отримувати нові платіжки зі штрафами.
А також розповідали про те, що у Києві з'являться квитанції з новою графою для оплати.