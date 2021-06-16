Нові правила не для всіх: список "євроблях", які можна розмитнити за пільговою ставкою

З 15 червня до 15 листопада власники "євроблях" можуть розмитнити авто за пільговим тарифом. При цьому під критерії потрапляють не всі автомобілі.

Які авто мають пільги, за якою формулою розраховується розмитнення - читайте нижче в нашому матеріалі.

Які авто потрапляють під пільгове розмитнення:

Ввезені в Україну до 31 грудня 2020 року.

Випущені більш, ніж 5 років тому.

Відповідають екологічним нормам "Євро-2" і вище.

Не можна розмитнити за пільговою ставкою такі авто:

Походять з країни-окупанта.

Ввезені з країни окупанта.

Ввезені з тимчасово окупованих територій.

Не можна розмитнити машини, що відповідають кодам УКТ ЗЕД 8702 (ТЗ, призначені для перевезення 10 осіб і більше) і 8711 (мотоцикли (включаючи мопеди і велосипеди);

Можна розмитнити такі типи авто:

Легкове авто

Вантажне авто вагою до 3,5 тонни.

Варто відзначити, що розмитнити можна тільки автомобіль однієї категорії на одну людину (легковий, або вантажний, або причіп).

Яка формула розмитнення?

Ставка = ставка Базова + Vе + Fе

Ставка базова - це ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу. Вона визначається виходячи з кількості років, що минули з року виготовлення авто, до року визначення ставки податку.

Vе - це ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу. Вона визначається множенням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння в куб. см на коефіцієнт, який становить:

0,25 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - для авто з об'ємом двигуна внутрішнього згоряння до 2000 куб. см (включно);

0,2 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - з об'ємом двигуна від 2001 куб. см до 3000 куб. см (включно);

0,25 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - з об'ємом двигуна від 3001 куб. см до 4000 куб. см (включно);

0,35 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - з об'ємом двигуна від 4001 куб. см до 5000 куб. см (включно);

0,5 євро за 1 куб.см об'єму циліндрів двигуна - з об'ємом двигуна більше 5000 куб. см (включно).

Fе - ставка податку в євро за 1 одиницю транспортного засобу. Вона характерна для ТЗ, що:

оснащені двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням і кривошипно-шатунним механізмом - 0,0 Євро;

оснащені двигуном внутрішнього згоряння із займанням від стиснення (дизелем або напівдизелем) - 100 євро;

оснащені двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням і кривошипно-шатунним механізмом або двигуном внутрішнього згоряння із займанням від стиснення (дизелем або напівдизелем) і електричним двигуном (одним або декількома) - 0,0 Євро.

Термін дії пільгової ставки - 180 днів. А учасники бойових дій можуть розмитнити авто за 270 днів, якщо у нього є підтвердження перебування на території проведення ООС протягом 90 днів (починаючи з 15 травня).