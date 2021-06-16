ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Нові правила не для всіх: список "євроблях", які можна розмитнити за пільговою ставкою

Новость на русском →
Середа 16 червня 2021 12:33
Нові правила не для всіх: список "євроблях", які можна розмитнити за пільговою ставкою Фото: Розмитнення "євроблях" за новим законом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

З 15 червня до 15 листопада власники "євроблях" можуть розмитнити авто за пільговим тарифом. При цьому під критерії потрапляють не всі автомобілі.

Які авто мають пільги, за якою формулою розраховується розмитнення - читайте нижче в нашому матеріалі.

Які авто потрапляють під пільгове розмитнення:

  • Ввезені в Україну до 31 грудня 2020 року.
  • Випущені більш, ніж 5 років тому.
  • Відповідають екологічним нормам "Євро-2" і вище.

Не можна розмитнити за пільговою ставкою такі авто:

  • Походять з країни-окупанта.
  • Ввезені з країни окупанта.
  • Ввезені з тимчасово окупованих територій.
  • Не можна розмитнити машини, що відповідають кодам УКТ ЗЕД 8702 (ТЗ, призначені для перевезення 10 осіб і більше) і 8711 (мотоцикли (включаючи мопеди і велосипеди);

Можна розмитнити такі типи авто:

  • Легкове авто
  • Вантажне авто вагою до 3,5 тонни.

Варто відзначити, що розмитнити можна тільки автомобіль однієї категорії на одну людину (легковий, або вантажний, або причіп).

Яка формула розмитнення?

Ставка = ставка Базова + Vе + Fе

Ставка базова - це ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу. Вона визначається виходячи з кількості років, що минули з року виготовлення авто, до року визначення ставки податку.

Vе - це ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу. Вона визначається множенням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння в куб. см на коефіцієнт, який становить:

  • 0,25 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - для авто з об'ємом двигуна внутрішнього згоряння до 2000 куб. см (включно);
  • 0,2 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - з об'ємом двигуна від 2001 куб. см до 3000 куб. см (включно);
  • 0,25 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - з об'ємом двигуна від 3001 куб. см до 4000 куб. см (включно);
  • 0,35 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - з об'ємом двигуна від 4001 куб. см до 5000 куб. см (включно);
  • 0,5 євро за 1 куб.см об'єму циліндрів двигуна - з об'ємом двигуна більше 5000 куб. см (включно).

Fе - ставка податку в євро за 1 одиницю транспортного засобу. Вона характерна для ТЗ, що:

  • оснащені двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням і кривошипно-шатунним механізмом - 0,0 Євро;
  • оснащені двигуном внутрішнього згоряння із займанням від стиснення (дизелем або напівдизелем) - 100 євро;
  • оснащені двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням і кривошипно-шатунним механізмом або двигуном внутрішнього згоряння із займанням від стиснення (дизелем або напівдизелем) і електричним двигуном (одним або декількома) - 0,0 Євро.

Термін дії пільгової ставки - 180 днів. А учасники бойових дій можуть розмитнити авто за 270 днів, якщо у нього є підтвердження перебування на території проведення ООС протягом 90 днів (починаючи з 15 травня).

Нагадаємо, що норми закону про пільгове розмитнення " євроблях" застосовуватимуться з 15 червня по 15 листопада.

При цьому юристи вже знайшли проблему з пільговим розмитненням. Справа в тому, що на оформлення документів водіям дають всього 90 днів і не всі встигнуть зібрати необхідні дані.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя евробляхи
LITE
Свято 16 червня: що можна і не можна робити, головні прикмети дня, у кого іменини
Свято 16 червня: що можна і не можна робити, головні прикмети дня, у кого іменини