Нові правила не для всіх: список "євроблях", які можна розмитнити за пільговою ставкою
З 15 червня до 15 листопада власники "євроблях" можуть розмитнити авто за пільговим тарифом. При цьому під критерії потрапляють не всі автомобілі.
Які авто мають пільги, за якою формулою розраховується розмитнення - читайте нижче в нашому матеріалі.
Які авто потрапляють під пільгове розмитнення:
- Ввезені в Україну до 31 грудня 2020 року.
- Випущені більш, ніж 5 років тому.
- Відповідають екологічним нормам "Євро-2" і вище.
Не можна розмитнити за пільговою ставкою такі авто:
- Походять з країни-окупанта.
- Ввезені з країни окупанта.
- Ввезені з тимчасово окупованих територій.
- Не можна розмитнити машини, що відповідають кодам УКТ ЗЕД 8702 (ТЗ, призначені для перевезення 10 осіб і більше) і 8711 (мотоцикли (включаючи мопеди і велосипеди);
Можна розмитнити такі типи авто:
- Легкове авто
- Вантажне авто вагою до 3,5 тонни.
Варто відзначити, що розмитнити можна тільки автомобіль однієї категорії на одну людину (легковий, або вантажний, або причіп).
Яка формула розмитнення?
Ставка = ставка Базова + Vе + Fе
Ставка базова - це ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу. Вона визначається виходячи з кількості років, що минули з року виготовлення авто, до року визначення ставки податку.
Vе - це ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу. Вона визначається множенням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння в куб. см на коефіцієнт, який становить:
- 0,25 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - для авто з об'ємом двигуна внутрішнього згоряння до 2000 куб. см (включно);
- 0,2 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - з об'ємом двигуна від 2001 куб. см до 3000 куб. см (включно);
- 0,25 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - з об'ємом двигуна від 3001 куб. см до 4000 куб. см (включно);
- 0,35 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - з об'ємом двигуна від 4001 куб. см до 5000 куб. см (включно);
- 0,5 євро за 1 куб.см об'єму циліндрів двигуна - з об'ємом двигуна більше 5000 куб. см (включно).
Fе - ставка податку в євро за 1 одиницю транспортного засобу. Вона характерна для ТЗ, що:
- оснащені двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням і кривошипно-шатунним механізмом - 0,0 Євро;
- оснащені двигуном внутрішнього згоряння із займанням від стиснення (дизелем або напівдизелем) - 100 євро;
- оснащені двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням і кривошипно-шатунним механізмом або двигуном внутрішнього згоряння із займанням від стиснення (дизелем або напівдизелем) і електричним двигуном (одним або декількома) - 0,0 Євро.
Термін дії пільгової ставки - 180 днів. А учасники бойових дій можуть розмитнити авто за 270 днів, якщо у нього є підтвердження перебування на території проведення ООС протягом 90 днів (починаючи з 15 травня).
Нагадаємо, що норми закону про пільгове розмитнення " євроблях" застосовуватимуться з 15 червня по 15 листопада.
При цьому юристи вже знайшли проблему з пільговим розмитненням. Справа в тому, що на оформлення документів водіям дають всього 90 днів і не всі встигнуть зібрати необхідні дані.