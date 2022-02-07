Українці розповіли, яка сума їм потрібна щомісяця для комфортного життя

Українці назвали суму заробітної плати, яка б забезпечила їм комфортне життя протягом місяця. За словами респондентів, ця сума становить від 25 до 35 тисяч гривень щомісяця.

Які зарплати хочуть отримувати українці

Як показують опитування, українцям середнього віку (від 35 до 54 років) для комфортного життя потрібно щомісяця отримувати 30 тисяч гривень.

Більш молодому поколінню (від 18 до 24 років) і більш старшому поколінню (від 55 до 60 років) вистачило б для життя і меншої суми – 20 тисяч гривень.

Найбільше отримувати хотіли б жителі Києва - для них зарплата в 35 тисяч гривень могла б принести більше комфорту.

Варто зазначити, що середня заробітна плата в Україні у 2021 році склала 14 тисяч гривень – за даними Державної служби статистики.

На початку року ця сума склала трохи понад 12 тисяч гривень, а вже до грудня вона збільшилася – до 17,5 тисячі гривень. В основному зарплати піднялися у сфері транспорту, індустрії інформації та телекомунікацій, у фінансовому та страховому секторі.

На що повинно вистачити зарплати

Основні потреби середньостатистичного українця - це харчування, оплата комунальних послуг, покупка необхідного одягу, транспорт, навчання дітей і мінімальні розваги.

Також необхідні кошти на медицину, мобільний зв'язок та інтернет, дозвілля, культуру та відпочинок. Якщо в сім'ї є автомобіль - то на паливо та обслуговування транспортного засобу.

На скромне харчування сім'ї з 2-3 осіб мінімально йде від 5 до 8 тисяч гривень. Ще 2-3 тисячі піде на оплату комунальних послуг (в літній час ця сума нижче). А ось на оренду житла доведеться витратити додатково від 6 до 10 тисяч гривень.

Частина заробітку піде на оплату проїзду на роботу і з роботи, а також - для особистих поїздок.

Тобто, на одяг, хобі, відпочинок, культуру, розваги, навчання дітей та медичне обслуговування залишиться не більше третини суми.

Скільки українці витрачають грошей на їжу щодня

Як показало дослідження, більшість українців витрачає на їжу щодня не більше 200 гривень. І ця сума сильно відрізняється, в залежності від віку, місця проживання та інших факторів.

До 50 гривень на день готові витрачати 4,8% опитаних.

Від 50 до 100 гривень – 12,7%

Від 200 до 250 гривень – 11%

Від 300 до 350 гривень-5,6%

Від 400 до 450 гривень – 1,9%

Від 450 до 500 гривень-2,8%

Від 500 до 1000 гривень-3,6%

Варто відзначити, що від 150 до 200 гривень на день на харчування готові витрачати 16% жінок, а 19,6% чоловіків зізналися, що витрачають в середньому на їжу від 100 до 150 гривень щодня.

Що можна купити за 200 гривень в Україні

На 200 гривень сильно не розгуляєшся, особливо, якщо людина живе не одна і їй потрібно на цю суму придумати обід на всю сім'ю. Але прохарчуватися на цю суму цілком реально.

Наприклад, 10 яєць зараз коштує від 38 до 42 гривень, а пакет молока – від 32 гривень і вище. Пачка вершкового масла у 200 г – від 52 гривень.

Кілограм свинини обійдеться від 105 До 140 гривень, куряче філе – від 120 до 130 гривень за один кг. Кілограм гречки – від 50 гривень і вище. За кілограм макаронів доведеться віддати від 24 гривень, а за батон – близько 23-24 гривень.

Найдешевша соняшникова олія - близько 55 гривень за одну пляшку (870 мл).

І як показує дослідження, 91,7% респондентів вважає, що ціни на продукти будуть у 2022 році рости. І чим старша вікова група - тим більше люди впевнені в тому, що подорожчання буде дуже відчутне.