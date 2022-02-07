Украинцы рассказали, какая сумма им нужна ежемесячно для комфортной жизни

Украинцы назвали сумму заработной платы, которая бы обеспечила им комфортную жизнь в течение месяца. По словам респондентов, эта сумма составляет от 25 до 35 тысяч гривен ежемесячно.

Какие зарплаты хотят получать украинцы

Как показывают опросы, украинцам среднего возраста (от 35 до 54 лет) для комфортной жизни нужно ежемесячно получать 30 тысяч гривен.

Более молодому поколению (от 18 до 24 лет) и более старшему поколению (от 55 до 60 лет) хватило бы для жизни и меньшей суммы – 20 тысяч гривен.

Больше всего получать хотели бы жители Киева – для них зарплата в 35 тысяч гривен могла бы принести больше комфорта.

Стоит отметить, что средняя заработная плата в Украине в 2021 году составила 14 тысяч гривен – по данным Государственной службы статистики.

В начале года эта сумма составила чуть более 12 тысяч гривен, а уже к декабрю она увеличилась – до 17,5 тысячи гривен. В основном зарплаты поднялись в сфере транспорта, индустрии информации и телекоммуникаций, в финансовом и страховом секторе.

На что должно хватить зарплаты

Основные нужды среднестатистического украинца - это питание, оплата коммунальных услуг, покупка необходимой одежды, транспорт, обучение детей и минимальные развлечения.

Также необходимы средства на медицину, мобильную связь и интернет, досуг, культуру и отдых. Если в семье есть автомобиль - то на топливо и обслуживание транспортного средства.

На скромное питание семьи из 2-3 человек минимально уходит от 5 до 8 тысяч гривен. Еще 2-3 тысячи пойдет на оплату коммунальных услуг (в летнее время эта сумма ниже). А вот на аренду жилья придется потратить дополнительно от 6 до 10 тысяч гривен.

Часть заработка пойдет на оплату проезда на работу и с работы, а также - для личных поездок.

То есть, на одежду, хобби, отдых, культуру, развлечения, обучение детей и медицинское обслуживание останется не более трети суммы.

Сколько украинцы тратят денег на еду ежедневно

Как показало исследование, большинство украинцев тратит на еду ежедневно не более 200 гривен. И эта сумма сильно отличается, в зависимости от возраста, места проживания и других факторов.

До 50 гривен в день готовы тратить 4,8% опрошенных.

От 50 до 100 гривен – 12,7%

От 200 до 250 гривен – 11%

От 300 до 350 гривен – 5,6%

От 400 до 450 гривен – 1,9%

От 450 до 500 гривен – 2,8%

От 500 до 1000 гривен – 3,6%

Стоит отметить, что от 150 до 200 гривен в день на питание готовы тратить 16% женщин, а 19,6% мужчин признались, что тратят в среднем на еду от 100 до 150 гривен ежедневно.

Что можно купить за 200 гривен в Украине

На 200 гривен сильно не разгуляешься, особенно, если человек живет не один и ему нужно на эту сумму придумать обед на всю семью. Но пропитаться на эту сумму вполне реально.

К примеру, 10 яиц сейчас стоит от 38 до 42 гривен, а пакет молока – от 32 гривен и выше. Пачка сливочного масла в 200 г – от 52 гривен.

Килограмм свинины обойдется от 105 до 140 гривен, куриное филе – от 120 до 130 гривен за один кг. Килограмм гречки – от 50 гривен и выше. За килограмм макарон придется отдать от 24 гривен, а за батон – около 23-24 гривен.

Самое дешевое подсолнечное масло – около 55 гривен за одну бутылку (870 мл).

И как показывает исследование, 91,7% респондентов считает, что цены на продукты будут в 2022 году расти. И чем старше возрастная группа – тем больше люди уверены в том, что подорожание будет очень ощутимое.