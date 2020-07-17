Лікарі розповіли, кому заборонено їсти кавуни

Кому не можна їсти кавуни (фото: pixabay.com)

Кавуни можна їсти далеко не всім людям, адже вони замість користі можуть нашкодити

Кавуни можуть нашкодити людям з низкою проблем зі здоров'ям. Якщо вашими слабкими місцями є нирки, шлунково-кишковий тракт, або ви маєте ряд інших хронічних хвороб, з солодкою і соковитою ягодою потрібно бути поакуратніше.

Цікаво, що навіть тим, у кого таких труднощів немає, об'їдатися кавуном все ж не варто. Адже він на 92% складається з рідини, що може призвести до набряків. Що вже говорити про кавуни на ніч - якщо ви хочете виспатися - не захоплюйтеся, пише hochu.ua.

Зовсім відмовитися від традиційних літніх ласощів потрібно, якщо:

у вас є порушення відтоку сечі;

сечокам'яна хвороба - кавун сечогінний, тому камені можуть різко рушити з місця - це закінчиться різким приступом болю і поїздкою в лікарню каретою швидкої допомоги;

коліт або пронос;

цукровий діабет першого типу;

хвороби підшлункової залози в гострій фазі;

захворювання серця, що супроводжуються затримкою рідини в організмі;

аденома передміхурової залози;

післяопераційні спайкові процеси.

Ну а для тих, хто не увійшов до цього списку, медики радять не їсти кавун до їди або відразу після неї. Краще встановити двогодинний інтервал - до або після основної трапези.

Раніше ми писали, що названа невідома користь кавуна.

Також повідомлялося, що названий найкращий овоч для схуднення, який спалює жир і швидко втамовує голод.