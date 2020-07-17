ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Лікарі розповіли, кому заборонено їсти кавуни

П'ятниця 17 липня 2020 07:40
Лікарі розповіли, кому заборонено їсти кавуни
Кому не можна їсти кавуни (фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Кавуни можна їсти далеко не всім людям, адже вони замість користі можуть нашкодити

Кавуни можуть нашкодити людям з низкою проблем зі здоров'ям. Якщо вашими слабкими місцями є нирки, шлунково-кишковий тракт, або ви маєте ряд інших хронічних хвороб, з солодкою і соковитою ягодою потрібно бути поакуратніше.

Цікаво, що навіть тим, у кого таких труднощів немає, об'їдатися кавуном все ж не варто. Адже він на 92% складається з рідини, що може призвести до набряків. Що вже говорити про кавуни на ніч - якщо ви хочете виспатися - не захоплюйтеся, пише hochu.ua.

Зовсім відмовитися від традиційних літніх ласощів потрібно, якщо:

  • у вас є порушення відтоку сечі;
  • сечокам'яна хвороба - кавун сечогінний, тому камені можуть різко рушити з місця - це закінчиться різким приступом болю і поїздкою в лікарню каретою швидкої допомоги;
  • коліт або пронос;
  • цукровий діабет першого типу;
  • хвороби підшлункової залози в гострій фазі;
  • захворювання серця, що супроводжуються затримкою рідини в організмі;
  • аденома передміхурової залози;
  • післяопераційні спайкові процеси.

Ну а для тих, хто не увійшов до цього списку, медики радять не їсти кавун до їди або відразу після неї. Краще встановити двогодинний інтервал - до або після основної трапези.

Раніше ми писали, що названа невідома користь кавуна.

Також повідомлялося, що названий найкращий овоч для схуднення, який спалює жир і швидко втамовує голод.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України здоровьеарбуз
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся