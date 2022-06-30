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Справжні Чорні Запорожці: у боях з окупантами здобули вічне життя двоє друзів

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Четвер 30 червня 2022 21:53
Справжні Чорні Запорожці: у боях з окупантами здобули вічне життя двоє друзів Фото: загинули двоє українських військових у боях з російськими загарбниками (facebook.com/monikandruszewska)
Автор: Володимир Костирін

На фронті, захищаючи Україну від російських окупантів, загинули двоє друзів - бійці 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Сергій Маліновський та Іван Пономаренко. За кілька днів до трагедії воїни розповідали про ситуацію на передовій, і що нині - історичний момент для нашої країни.

Про це повідомила Моніка Андружевська у своєму Facebook.

"Два друга. Воювали разом, загинули разом. Справжні Чорні Запорожці... Хлопці, ви найкращі. Героям слава", - написала вона.

Побратими спілкувалися з Монікою кілька днів тому телефоном, описуючи те, що відбувається.

Справжні Чорні Запорожці: у боях з окупантами здобули вічне життя двоє друзів

На фронті загинули двоє друзів бійця 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців (фото: facebook.com/monikandruszewska)

"Тут все літає, голови не підняти. А Русня іде просто наче в Грі Престолів, безмозкий похід живих трупів. Але знаєш, що? Ми щойно говорили про те з Ваньою. Ми б не відчували себе чоловіками, як би нас тут зараз не було.

Це історичний момент. Я не шкодую про те, що я тут, ні хвилини. Чуєш? Жодної хвилини. Що б не було - їх треба нищити, бо це наша земля. Ні хвилини не шкодую" - передала вона слова Сергія "Маліни" під кінець розмови.

Справжні Чорні Запорожці: у боях з окупантами здобули вічне життя двоє друзів

Український військовий Сергій Маліновський і Моніка Андружевська (фото: facebook.com/monikandruszewska)

Українці можуть підтримати сім'ї загиблих бійців

Також Андружевська опублікувала реквізити для бажаючих надати допомогу і підтримати сім'ї наших захисників.

  • Карта для підтримки сім'ї Сергія, "Маліни":

5168 7450 3177 2756 Маліновська Даша

  • Карта для підтримки сім'ї Івана:

4149499993933900 Пономаренко Павло

Справжні Чорні Запорожці: у боях з окупантами здобули вічне життя двоє друзів

Два бійці віддали життя, захищаючи Україну від російських окупантів (фото: facebook.com/monikandruszewska)

Нагадаємо, раніше ми писали, що в бою за Україну загинув народний герой Андрій Верхогляд.

Також ми розповідали, як пілот Андрій Люташин направив винищувач на колону окупантів.

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