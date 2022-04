Українці перетворили рештки російської ракети на лавку і продають з неї картоплю (фото)

"Звичайне село. Звичайна бабця продає звичайну картоплю. Чернігівська область, 2022 рік", - підписаний знімок, яким поділився користувач мережі Facebook Роман Кора.

А ось такий винахід зацінило навіть посольство США в Україні.

"Тільки в Україні: перетворення російських бомб на шашлики", - підписаний кадр, на якому з хвоста ракети українці зробили мангал.

Where do we order ours? https://t.co/VrouH9z4xs