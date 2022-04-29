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Українці перетворили рештки російської ракети на лавку і продають з неї картоплю (фото)

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Чернігівська область, П'ятниця 29 квітня 2022 12:33
Українці перетворили рештки російської ракети на лавку і продають з неї картоплю (фото) Ілюстративне фото: Ракета в Київській області (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Українці - непереможні. І ось ще один доказ: рештки ракети, яка прилетіла на нашу землю, перетворили на лавку, та ще й картоплю з неї продають.

Дивіться нижче в матеріалі Styler, як виглядає своєрідний "апгрейд" від українців.

"Звичайне село. Звичайна бабця продає звичайну картоплю. Чернігівська область, 2022 рік", - підписаний знімок, яким поділився користувач мережі Facebook Роман Кора.

Українці перетворили рештки російської ракети на лавку і продають з неї картоплю (фото)

  • "Лавочка для бабці, дизайн від орків...
  • Лавочка. Так можуть лише наші українці.
  • Почому відро?" - жартують дописувачі в коментарях.

А ось такий винахід зацінило навіть посольство США в Україні.

"Тільки в Україні: перетворення російських бомб на шашлики", - підписаний кадр, на якому з хвоста ракети українці зробили мангал.

Раніше експерт пояснив, що з себе представляють гіперзвукові ракети РФ, назвавши це окозамилюванням.

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