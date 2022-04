Украинцы превратили остатки российской ракеты в лавочку и продают с нее картошку (фото)

"Обычное село. Обычная бабушка продает обычную картошку. Черниговская область, 2022 год", - подписан снимок, которым поделился пользователь сети Facebook Роман Кора.

А вот такое изобретение заценило даже посольство США в Украине.

"Только в Украине: превращение российских бомб в шашлыки", - подписан кадр, на котором из хвоста ракеты украинцы сделали мангал.

Where do we order ours? https://t.co/VrouH9z4xs