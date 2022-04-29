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Украинцы превратили остатки российской ракеты в лавочку и продают с нее картошку (фото)

Новина українською →
Черниговская область, Пятница 29 апреля 2022 12:33
Украинцы превратили остатки российской ракеты в лавочку и продают с нее картошку (фото) Иллюстративное фото: Ракета в Киевской области (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Украинцы - непобедимы. И вот еще одно доказательство: остатки ракеты, которая прилетела на нашу землю, превратили в лавочку, да еще и картошку с нее продают.

Смотрите ниже в материале Styler, как выглядит своеобразный "апгрейд" от украинцев.

"Обычное село. Обычная бабушка продает обычную картошку. Черниговская область, 2022 год", - подписан снимок, которым поделился пользователь сети Facebook Роман Кора.

Украинцы превратили остатки российской ракеты в лавочку и продают с нее картошку (фото)

  • "Лавочка для бабушки, дизайн от орков...
  • Лавочка. Так могут только наши украинцы.
  • Почем ведро?" - шутят пользователи в комментариях.

А вот такое изобретение заценило даже посольство США в Украине.

"Только в Украине: превращение российских бомб в шашлыки", - подписан кадр, на котором из хвоста ракеты украинцы сделали мангал.

Ранее эксперт пояснил, что из себя представляют гиперзвуковые ракеты РФ, назвав это очковтирательством.

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