Українці отримають електронні військові квитки: що потрібно знати

Українські військові отримають електронний військовий квиток замість звичайного - у вигляді паперової книжечки. Нововведення почнуть запроваджувати вже з березня. Як розповів міністр оборони Андрій Загороднюк, ЕВК виглядатиме як картка зі штрих-кодом.

Так, у військовий Е-квиток - пластикову картку розміром з банківську - буде встановлений чіп з електронним підписом, що підтверджує особу.

За словами глави МОУ, такий електронний військовий квиток може бути у вас і на телефоні, і як пластикова картка. У тестовому режимі вони будуть запроваджені у березні.

Загороднюк впевнений, що ЕВ набагато краще, ніж нинішній варіант військового квитка, причому в будь-яких польових умовах.

У прес-службі також зазначили, що військовий Е-квиток дозволить замінити паперові особисті документи (військовий квиток, посвідчення прапорщика, посвідчення офіцера, посвідчення генерала, військовий квиток офіцера запасу), а також виконувати роль пропуску в системах контролю і управління доступом на територію режимних об'єктів.

Крім того, ЕВК дозволить реалізовувати функцію токена (ключа доступу до інформаційно-аналітичних систем і автоматизованих систем) та бути захищеним носієм особистого ключа, який містить електронний підпис.

Додамо, що військовослужбовці у відпустці або відрядженні зможуть проставляти відмітки про перебування шляхом внесення відповідних електронних печаток в електронний військовий квиток

Як запевнили в Міноборони, переклад квитка на електронний вигляд суттєво полегшить життя військовим через проблеми з бюрократією і тяганиною з документами.

"Сором, що цього досі не зробили", - заявив заметитель міністра оборони Олексій Марценюк.

Фото: В Україні запроваджують електронний військовий квиток

Нагадаємо, що в Україні з 1 квітня начется строковий призов до армії, який триватиме до 30 червня включно. На службу в армії будуть забирати хлопців віком 20-27 років. Молоді люди 18-19 років можуть служити в армії за бажанням.