Міноборони навесні готується запровадити електронні військові квитки

Фото: Андрій Загороднюк (РБК-Україна / Віталій Носач)

Повноцінно запрацювати нововведення має у першому півріччі 2020

Електронні військові квитки в українській армії вже у поточному році хоче запровадити Міністерство оборони. Як передає РБК-Україна, про це повідомив глава міністерства Андрій Загороднюк в інтерв’ю "Радіо Свобода".

За словами міністра, проєкт автоматизації процесів має кодову назву "Пласт". У тестовому режимі електронні військові квитки будуть введені наприкінці першого кварталу, тобто у березні.

"Уже зараз ми з ним працюємо... В першому півріччі вже запрацює. Це перехід на безпаперову форму. У нас взагалі цілий ряд напрямків саме по електронному документообігу. Цей проєкт стоїть всередині. Так само в першому півріччі в нас вже будуть перші електронні військові квитки як тестові. Хоча їхнє розповсюдження займе деякий час. Може, ще рік", - сказав Загороднюк.

Він уточнив, що Міноборони презентує цей проєкт вже у лютому. Загороднюк пояснив, що військовий квиток виглядатиме як картка зі штрих-кодом.

"Він може бути у вас і на телефоні, і як картка пластикова. Це набагато краще, ніж той, що є зараз, навіть у будь-яких польових умовах. Це буде картка зі штрих-кодом, якій буде відповідати запис в електронній системі", - сказав міністр.

Загороднюк запевнив, що гроші у бюджеті на цей проєкт закладені, а техніку на військкомати придбають уже в першому кварталі 2020 року.

Нагадаємо, міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що відомство поки не буде відкликати партію неякісних бронежилетів, які були закуплені для Збройних сил України.