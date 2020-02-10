ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Міноборони навесні готується запровадити електронні військові квитки

Новини » Суспільство     10.02.2020 - 01:21
Міноборони навесні готується запровадити електронні військові квитки
Фото: Андрій Загороднюк (РБК-Україна / Віталій Носач)

Повноцінно запрацювати нововведення має у першому півріччі 2020

Електронні військові квитки в українській армії вже у поточному році хоче запровадити Міністерство оборони. Як передає РБК-Україна, про це повідомив глава міністерства Андрій Загороднюк в інтерв’ю "Радіо Свобода".

За словами міністра, проєкт автоматизації процесів має кодову назву "Пласт". У тестовому режимі електронні військові квитки будуть введені наприкінці першого кварталу, тобто у березні.

"Уже зараз ми з ним працюємо... В першому півріччі вже запрацює. Це перехід на безпаперову форму. У нас взагалі цілий ряд напрямків саме по електронному документообігу. Цей проєкт стоїть всередині. Так само в першому півріччі в нас вже будуть перші електронні військові квитки як тестові. Хоча їхнє розповсюдження займе деякий час. Може, ще рік", - сказав Загороднюк.

Він уточнив, що Міноборони презентує цей проєкт вже у лютому. Загороднюк пояснив, що військовий квиток виглядатиме як картка зі штрих-кодом.

"Він може бути у вас і на телефоні, і як картка пластикова. Це набагато краще, ніж той, що є зараз, навіть у будь-яких польових умовах. Це буде картка зі штрих-кодом, якій буде відповідати запис в електронній системі", - сказав міністр.

Загороднюк запевнив, що гроші у бюджеті на цей проєкт закладені, а техніку на військкомати придбають уже в першому кварталі 2020 року.

Нагадаємо, міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що відомство поки не буде відкликати партію неякісних бронежилетів, які були закуплені для Збройних сил України.

Для розведення сил на Донбасі готуються 3 нові точки, - Міноборони В Україні збудують дві військові бази за стандартами НАТО
Новини України Министерство обороны РФвійськовіАндрій Загороднюк
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся