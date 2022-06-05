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Українці отримають безкоштовні квитки на гру чемпіонату світу з футболу

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Уельс, Неділя 05 червня 2022 13:06
Українці отримають безкоштовні квитки на гру чемпіонату світу з футболу Фото: українські біженці зможуть відвідати матч Уельс-Україна БЕЗКОШТОВНО (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Українські біженці зможуть безкоштовно відвідати фінал плей-офф Чемпіонату світу з футболу. Футбольна асоціація Уельсу (FAW) і уряд Уельсу виділить 100 безкоштовних квитків для українців, які рятуються від війни.

Про це повідомляє BBC.

Матч Уельс-Україна відбудеться в Кардіффі 5 червня на арені "Кардіфф Сіті Стедіум". Початок гри о 19: 00 за київським часом.

Українці, які проживали в Уельсі до початку вторгнення Росії в Україну, звернулися до Футбольної асоціації з проханням підтримати біженців і видати їм квитки.

Валлійці з українським корінням підкреслили, що будуть під час матчу співати український гімн на підтримку України. Також на матч запрошений посол України.

"Я хотів би тепло привітати українську команду та її вболівальників у Кардіффі. Це буде можливість для нас підтвердити нашу підтримку України, яка бореться з жорстокими військовими діями Росії", - сказав перший міністр Уельсу Марк Дрейфорд.

Стадіон в Кардіффі вміщує 33 000 глядачів і всі квитки вже продані. З них 5% від усіх квитків були виділені для Футбольної асоціації України.

Українська команда вийшла у фінал плей-офф, обігравши Шотландію з рахунком 3:1 в Глазго і тепер зіграє з Уельсом за місце на чемпіонаті світу 2022 в Катарі.

А команда Уельсу сподівається вперше пройти кваліфікацію на турнір вперше з 1958 року.

Всі безкоштовні квитки розподіляє футбольна асоціація Уельсу, а контакти українських біженців в Кардіффі допомагають зібрати сім'ї, які прихистили у себе постраждалих від російської агресії та волонтери.

До речі, раніше ми писали про те, які прогнози на матч Уельс-Україна і кому букмекери прогнозують перемогу.

А ще ми писали про те, що легендарний Пеле звернувся до Путіна і зажадав зупинити злісне вторгнення в Україну.

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