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Уельс – Україна: прогноз на матч плей-офф кваліфікації до ЧС-2022

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Кардіфф, П'ятниця 03 червня 2022 12:45
Уельс – Україна: прогноз на матч плей-офф кваліфікації до ЧС-2022 Фото: Збірна України має рівні шанси з валлійцями (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

У фіналі плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2022 збірна Уельсу прийме національну команду України.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч Уельс – Україна відбудеться в Кардіффі 5 червня на арені "Кардіфф Сіті Стедіум". Початок поєдинку о 19:00 за київським часом.

Британські фахівці з William Hill вважають шанси команд приблизно рівними. На перемогу валлійців можна поставити з коефіцієнтом 2,62. Натомість успіху "синьо-жовтих" оцінили кефом 2,80. На нічию за підсумком 90 хвилин приймають ставки з балом 2,90.

Щодо спеціальних ставок, то любителі ризикнути можуть закластися на те, що збірна України заб'є в останні 15 хвилин першого тайму з коефіцієнтом 7,50. Космічний кеф на дубль форварда Романа Яремчука – 19,00.

Натомість в австрійській конторі Bwin пропонують схожі коефіцієнти. На перемогу збірної Уельсу приймають ставки з кефом 2,60. Імовірний успіх українців оцінили балом 2,85. Найменш вірогідною залишається нічия – 3,10.

Солідний коефіцієнт на мінімальну перемогу "синьо-жовтих" – 7,25. Тим часом підсумковий результат 1:3 на користь команди Олександра Петракова збільшить виграш у 23 рази.

Переможець протистояння Уельсу та України отримає путівку на Мундіаль. На чемпіонаті світу-2022 в Катарі він гратиме в групі B, де його суперниками стануть збірні Англії, Ірану та Сполучених Штатів.

До слова, раніше зібрали реакції соцмереж на перемогу збірної України в плей-офф кваліфікації до ЧС-2022.

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