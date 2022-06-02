Пеле звернувся до Путіна: зупиніть злісне вторгнення в Україну

Легенда бразильського футболу Пеле публічно закликав президента Росії Володимира Путіна покласти край його "злісному і невиправданому" вторгненню в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Я хочу звернутися з проханням: зупинити це вторгнення. Не існує аргументів, які могли б виправдати насильство", - заявив Пеле.

Він також зазначив, що цей конфлікт злий, невиправданий і не приносить народу нічого, крім болю, страху, жаху і мук.

Востаннє Пеле і Путін зустрічалися в Москві в 2017 році під час Кубка Конфедерацій. Президент РФ тоді назвав Пеле одним зі своїх улюблених гравців.