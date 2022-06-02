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Пеле звернувся до Путіна: зупиніть злісне вторгнення в Україну

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Бразиліа, Четвер 02 червня 2022 03:35
Пеле звернувся до Путіна: зупиніть злісне вторгнення в Україну Пеле (Фото: goal.com)
Автор: Константин Широкун

Легенда бразильського футболу Пеле публічно закликав президента Росії Володимира Путіна покласти край його "злісному і невиправданому" вторгненню в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Я хочу звернутися з проханням: зупинити це вторгнення. Не існує аргументів, які могли б виправдати насильство", - заявив Пеле.

Він також зазначив, що цей конфлікт злий, невиправданий і не приносить народу нічого, крім болю, страху, жаху і мук.

Востаннє Пеле і Путін зустрічалися в Москві в 2017 році під час Кубка Конфедерацій. Президент РФ тоді назвав Пеле одним зі своїх улюблених гравців.

Раніше ми повідомляли, що у надзрілому поєдинку збірна України здолала опір національної команди Шотландії (3: 1) і вийшла у фінал кваліфікації до чемпіонату світу в Катарі.

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