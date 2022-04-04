Що таке PESEL і як українцям оформити його в Польщі: інструкція
Українці змушені були через російську військову агресію шукати притулку в сусідніх країнах. Першою країною, яка свої кордони жителі України стала Польща. Для отримання послуг у сфері охорони здоров'я та соціальної допомоги громадянам України потрібен PESEL.
Пояснюємо, що це таке, для чого потрібно і як оформити. Про це читайте нижче.
PESEL - спеціальний номер, який дозволяє користуватися послугами у сфері охорони здоров'я, соціальною допомогою або створити власну фірму в Польщі.
Це числовий символ з одинадцяти цифр, який ідентифікує фізична особа. Він символізує дату народження, серійний номер, позначення статі та контрольну цифру.
Якщо простими словами - це ваш ідентифікаційний номер у державній системі, де зберігаються основні дані.
Важлива інформація про номер PESEL
- Його видають безкоштовно
- Він оформляється на місці
- Його номер визначається назавжди та оновлювати його не потрібно
Цей номер знадобиться не тільки для відвідування лікаря, його попросять при вході в лікарню, при відкритті банківського рахунку, купівлі або оренді автомобіля. Його часто вимагають при офіційному влаштуванні на роботу або при розрахунку податків.
Українським біженцям, які планують прожити в Польщі всього кілька тижнів, швидше за все він не знадобиться і його не вимагають оформляти в обов'язковому порядку. Але, тим, хто збирається затриматися в цій країні на кілька місяців, варто його оформити.
Як оформити PESEL
Отримати номер PESEL можна в міській адміністрації того міста, де ви знаходитеся. Знайти адресу можна ось тут.
З 24 лютого систему оформлення спростили для громадян України та скоротили кількість документів:
Документ, що засвідчує особу
Заповнена Заява польською мовою (wniosek) – туди вносяться особисті дані, дата в'їзду в Польщу, український ідентифікаційний номер, особисті та довірені контакти.
Кольорова фотографія не старше 6 місяців розміром 35 на 45 мм
Відбитки пальців (не стосується дітей до 12 років)
Видати номер PESEL можуть відразу. Але через великий наплив біженців в деяких містах введена попередня реєстрація.
Кому дадуть PESEL
Будь-який громадянин України, який прибув до Польщі після 24 лютого 2022 року і має громадянство України. Також можуть отримати громадяни, у яких немає громадянства України, але вони перебувають у шлюбі з громадянином (громадянкою) України.
Українці з картою поляка можуть оформити номер PESEL, а також ті, хто є членами сім'ї громадянина України.
Хто не зможе отримати PESEL
Громадяни, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання в Польщі, дозвіл на проживання довгострокового резидента ЄС, статус біженця, додатковий захист або згоду на толерантне перебування.
А також громадяни України, які подали заяву про наміри про міжнародний захист.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як не потрапити на шахраїв за кордоном.
А також ми розповідали, як українцям оформити соціальну допомогу за польськими програмами.
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