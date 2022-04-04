Що таке PESEL і як українцям оформити його в Польщі: інструкція

Українці змушені були через російську військову агресію шукати притулку в сусідніх країнах. Першою країною, яка свої кордони жителі України стала Польща. Для отримання послуг у сфері охорони здоров'я та соціальної допомоги громадянам України потрібен PESEL.

Пояснюємо, що це таке, для чого потрібно і як оформити. Про це читайте нижче.

PESEL - спеціальний номер, який дозволяє користуватися послугами у сфері охорони здоров'я, соціальною допомогою або створити власну фірму в Польщі.

Це числовий символ з одинадцяти цифр, який ідентифікує фізична особа. Він символізує дату народження, серійний номер, позначення статі та контрольну цифру.

Якщо простими словами - це ваш ідентифікаційний номер у державній системі, де зберігаються основні дані.

Важлива інформація про номер PESEL

Його видають безкоштовно

Він оформляється на місці

Його номер визначається назавжди та оновлювати його не потрібно

Цей номер знадобиться не тільки для відвідування лікаря, його попросять при вході в лікарню, при відкритті банківського рахунку, купівлі або оренді автомобіля. Його часто вимагають при офіційному влаштуванні на роботу або при розрахунку податків.

Українським біженцям, які планують прожити в Польщі всього кілька тижнів, швидше за все він не знадобиться і його не вимагають оформляти в обов'язковому порядку. Але, тим, хто збирається затриматися в цій країні на кілька місяців, варто його оформити.

Як оформити PESEL

Отримати номер PESEL можна в міській адміністрації того міста, де ви знаходитеся. Знайти адресу можна ось тут.

З 24 лютого систему оформлення спростили для громадян України та скоротили кількість документів:

Документ, що засвідчує особу

Заповнена Заява польською мовою (wniosek) – туди вносяться особисті дані, дата в'їзду в Польщу, український ідентифікаційний номер, особисті та довірені контакти.

Кольорова фотографія не старше 6 місяців розміром 35 на 45 мм

Відбитки пальців (не стосується дітей до 12 років)

Видати номер PESEL можуть відразу. Але через великий наплив біженців в деяких містах введена попередня реєстрація.

Кому дадуть PESEL

Будь-який громадянин України, який прибув до Польщі після 24 лютого 2022 року і має громадянство України. Також можуть отримати громадяни, у яких немає громадянства України, але вони перебувають у шлюбі з громадянином (громадянкою) України.

Українці з картою поляка можуть оформити номер PESEL, а також ті, хто є членами сім'ї громадянина України.

Хто не зможе отримати PESEL

Громадяни, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання в Польщі, дозвіл на проживання довгострокового резидента ЄС, статус біженця, додатковий захист або згоду на толерантне перебування.

А також громадяни України, які подали заяву про наміри про міжнародний захист.