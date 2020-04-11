Українцям дадуть "карантинну" допомогу на дітей: хто і скільки отримає

Допомога на дітей в Україні (колаж РБК-Україна)

В Україні запустять виплати допомоги по догляду за дітьми на період карантину для певної групи

Українцям на період карантину через коронавірус в уряді підготували додаткові грошові виплати. Йдеться про допомогу по догляду за дітьми до 10 років, які зможе отримати один з батьків.

Таку допомогу нададуть фізособам-підприємцям, які не мають найманих працівників та на період введених обмежувальних заходів були змушені заморозити свій бізнес і втратили прибуток.

Як зазначила глава Мінсоцполітики Марина Лазебна, сума допомоги буде в розмірі прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, що загальний розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2020 року в Україні становить 2027 гривень.

"Є фізичні особи-підприємці та інші самозайняті, яким зараз дуже складно, але вони не хочуть припиняти підприємницьку діяльність і фактично пішли у неоплачувану відпустку. Такі особи не можуть прийти у центр зайнятості та отримати статус безробітного", - сказала вона в ефірі програми "Право на владу".

За словами міністра, такі виплати будуть здійснюватися під час дії карантину, а також протягом 30 днів після його завершення в залежності від ситуації з карантинними заходами, станом економіки країни.

Міністр запевнила, що рішення про надання такої допомоги уряд прийме вже найближчим часом.

Раніше ми писали, що за прогнозом глави МВС Арсена Авакова, через карантин 55% українських громадян ризикують збідніти, і для них уряд підготував спеціальну допомогу.

Також повідомлялося, що пенсіонери повинні отримати обіцяну президентом тисячу гривень у квітні - і тільки після того, як до держбюджету внесуть зміни, які можуть бути ухвалені Верховною Радою на наступному засіданні в найближчі дні.