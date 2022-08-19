Українці відзначають Яблучний Спас: що потрібно зробити у свято Преображення Господнє
Яблучний Спас християни в Україні традиційно відзначають 19 серпня, і православна назва цього важливого свята - Преображення Господнє, а встановлене воно на честь біблійної події, коли Спаситель з учнями зійшов на гору Фавор в Єрусалимі, і сталося диво преображення.
Історія святкування Яблучного Спаса, яких правил віруючим слід дотримуватися в цю дату, народні традиції та прикмети - читайте в матеріалі нижче.
Історія і традиції великого народно-християнського свята
Православна церква стала відзначати Преображення з IV століття. Це свято є одним з найбільших, після Великодня, дванадесятих свят. У цю дату згадують про подію об'явлення преображеного Христа апостолам Петру, Якову та Іоанну, коли, зійшовши на Фавор, одяг Ісуса став білого кольору, і сам він випромінював сяйво. Суть свята також в людській вдячності Богу за дані плоди.
Преображення припадає на Успенський піст або Спасівку, коли віруючі дотримуються обмежень в їжі, проте в цей день дозволено їсти рибу, масло, пити вино.
Яблучний Спас також називають ще Великим Спасом, а в народі свято мало світське значення, і символізувало свято врожаю. Так, здавна укорінився звичай в цю дату освячувати в церкві дари природи: яблука, сливи, груші, обжинкові вінки, бджолині стільники, мак, моркву, цибулю, а також лікарське зілля (васильки та чорнобривц).
У свято Яблучний Спас 19 серпня їдять яблука, груші, виноград (фото: pixabay.com/jill111)
Що потрібно зробити на Яблучний Спас, а що строго заборонялося
Існувало правило, за яким плоди нового врожаю можна пробувати тільки після освячення їх в церкві у свято Преображення. Тут варто згадати про забобони, що якщо до 19 серпня скуштувати яблука, груші, виноград нового врожаю, то померлі родичі на небесах не отримають святкового частування, а жінка, яка порушила цю заборону і з'їла таке яблуко, бере на себе первородний гріх Єви.
Також на Спас за звичаями потрібно було випікати перший хліб з нового врожаю, ставити в кутку першого снопа і в'язати "дідову бороду" з останньої частини нескошеного поля.
Після того, як кошики з фруктами освячувалися в храмах, слід було пригостити яблуком нужденного, поділитися плодами зі своїми родичами.
У свято 19 серпня заведено пригощати один одного освяченими яблуками (фото: zhmerynka.city)
Тим часом вірили, що їсти яблука у святкову дату 19 серпня на самоті є поганою прикметою.
Строго заборонялося у святковий день виконувати роботи на городах та у саду, влаштовувати прибирання в хаті, прати, шити та в'язати.
Дівчата 19 серпня намагалися розчісувати коси саме гребенем з деревини яблуні, оскільки вважалося, що тоді волосся було густим і пишними.
Ще одне табу на Яблучний Спас стосувалося заподіяння шкоди будь-якій комасі - заборонялося вбивати навіть шкідників.
До слова, існувала така прикмета, що якщо в цей день на руку одночасно сідають дві мухи, то весь рік людину будуть супроводжувати удача та успіх.
Важливі прикмети на Яблучний Спас
- Якщо погода 19 серпня суха і тепла, то в січні не буде сильних морозів.
- Якщо ж в цей день пішов дощ, що новий рік почнеться з рясних снігопадів.
- По погоді 19 серпня також судили і про осінь: ясно або дощитиме на Яблучний Спас - сухо або мокро відповідно буде на Покрову (14 жовтня).
- Ще одна поширена прикмета, але вже не синоптична: якщо освячене яблуко кислувате, то це віщувало труднощі, а якщо ж солодке - то це обіцяло радості незабаром.
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