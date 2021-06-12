В Україні через дощі дорожчає огірок: скільки коштує

В Україні тривала похмура і прохолодна погода спричинила зменшення огірка на ринку, і як наслідок – зростання цін.

Так, після досить різкого зниження цін через дощі в Україні дорожчає огірок.

Яка ціна на огірки в Україні?

Загалом ціна на огірок наразі формується в межах 10-18 грн/кг, що в середньому на 26% дорожче, ніж тижнем раніше.

Крім того, на сьогодні вартість огірків в Україні в середньому у 2,2 раза дорожча, ніж в аналогічний період минулого року. Виробники кажуть, що при поліпшенні погодних умов ситуація на ринку огірка може різко змінитися у протилежний бік.

Також огірки з літніх теплиць помітно зменшилася. Все через зниження темпів збору врожаю через холодну і похмуру погоду.

Що відомо про огірки?

Огірок збуджує апетит, допомагає засвоювати харчові продукти, покращує травлення. Огірок протипоказаний людям, що страждають на виразку чи гастрит, через те, що огірок підвищує кислотність шлункового соку.

Окрім того, в них багато клітковини, проте вона не засвоюється людським організмом, але клітковина контролює роботу кишківника, виводячи холестерин з організму.