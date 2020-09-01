Українці знайшли спосіб їздити в закриту Європу: журналісти розкрили схему

Українці придумали, як потрапити в Європу під час карантину (Колаж РБК-Україна)

Українці можуть потрапити в Європу, але всі ці способи ризиковані і коштують грошей

В Україні під час карантину почав процвітати "туристичний ринок", який пропонує туристам оформити різні документи для відвідин Європи. Більшість країн ЄС закриті для туристів, але в інтернеті повно оголошень від посередників, які за гроші оформляють всі необхідні документи для в'їзду.

В шенгенську зону українці можуть потрапити тільки при наявності посвідки на постійне проживання, робочої або студентської візи. Виявилося, що такі документи можна оформити за кілька днів при наявності кількох тисяч гривень. Подробиці розповіли у програмі "Гроші".

Журналісти повідомили, що туристичний ринок буквально потопає в пропозиціях від посередників, які можуть допомогти туристу-нелегалу потрапити практично в будь-яку країну Європи, куди офіційно заборонений в'їзд.

Такі "бізнесмени" роблять практично будь-які документи – від посвідки на постійне проживання до робочої візи "під ключ", завдяки якій можна спокійно відвідати будь-яку країну Європи.

Як розповіла загадковий менеджер Олена, оформити необхідні документи можна за чотири тисячі гривень. Особисто зустрічатися з замовником вона відмовилася і запропонувала спілкування онлайн. Є і більш економні пропозиції – залежить від країни, умов відвідування, тривалості, а також від категорії терміновості оформлення. Приміром, термінове запрошення в країни ЄС, яке оформляють за 2-3 дні, коштує в середньому до трьох тисяч гривень.

Експерти не рекомендують користуватися такими пропозиціями, оскільки гарантій дати не може ніхто. А ось отримати депортацію і заборону на відвідування країни терміном на п'ять років – можна отримати дуже швидко. Липові документи можуть виявитися настільки фальшивими, що при перетині кордону такого невдалого туриста можуть запросто затримати.

Українці знайшли спосіб їздити в закриту Європу

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ще одна курортна країна готова приймати туристів з України без тестів і самоізоляції.

А також розповідали про те, що з'явився оновлений список країн, куди українці можуть поїхати на відпочинок.