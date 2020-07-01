В Україні зріс розмір одноразових допомог: хто отримає доплати

Розмір виплат збільшився через підвищення прожиткового мінімуму
Фонд соціального страхування України з 1 липня збільшив розмір одноразових допомог. Це відбулося після підвищення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 2 102 грн до 2 197 грн.
Про це повідомляє прес-служба фонду.
Як зазначили в прес-службі, зросла сума пов’язаних з прожитковим мінімумом одноразових допомог, які фінансуються Фондом соціального страхування України для потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, а також членів їх родин, утриманцям у разі смерті працівників внаслідок виконання посадових обов’язків.
Так, для осіб, у яких право на страхові виплати від фонду настало з 1 липня цього року, розмір допомоги складе:
Раніше ці виплати становили 35 734 грн, 210 200 грн і 42 040 грн відповідно.
Нагадаємо, з 1 липня максимальний розмір допомоги по безробіттю зріс з 8408 грн до 8788 грн за місяць.
Як повідомляло РБК-Україна, з 1 липня мінімальна пенсія зросла на 74 гривні - з 1638 гривень до 1712 гривень.
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Автор: Олександр Білоус