Київ вводить авансовий платіж за опалення: що це означає
Київська влада запроваджує рекомендований авансовий платіж за опалення. Така система була раніше, коли платежі за опалення були рівномірно розподілені на весь рік.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.
Це означає, що певний відсоток оплати за опалення може бути здійснений за бажанням в літній період.
За словами посадовця, це допоможе вчасно почати опалювальний період і зробить зимові рахунки за опалення більш збалансованими і зменшить навантаження на споживачів.
"Ми запроваджуємо рекомендований авансовий платіж, літній", - заявив Пантелеєв.
Оновлено: директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін заявив, що в платіжках за червень киянам запропоновано рекомендований авансовий платіж.
"Цей авансовий платіж є цілком добровільним, він розрахований як середньозважений по місту. Вартість опалення за попередній сезон розбито на частини по 30% і становить близько 10 гривень на квадратний метр опалювальної площі. Цей платіж зазначено окремою строкою в платіжному документі", - повідомив він.
Нагадаємо, РБК-Україна писало, як в травні змінилися для українців тарифи на комуналку.