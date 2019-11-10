Українці можуть працювати менше: кого це стосується

Українці мають право працювати не більше 40 годин на тиждень - відповідно до встановленої законом норми тривалості робочого часу - але для деяких зайнятих громадян передбачені більш короткі трудові будні. У Кодексі законів про працю України зазначено перелік людей, чий робочий тиждень має бути коротший на чотири години.

Відповідно до статті 50 глави IV закону, встановлювати меншу норму тривалості робочого часу для працівників підприємства і організації при укладенні колективного договору.

Хто має право на скорочений робочий день (Ілюстративне фото: loda.gov.ua)

На меншу тривалість робочого часу (стаття 51) мають право розраховувати:

працівники у віці від 16 до 18 років - 36 годин на тиждень;

трудяги у віці від 15 до 16 років та учні у віці від 14 до 15 років, які працюють на канікулах - 24 години на тиждень;

особи, які зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці - не більше 36 годин на тиждень;

вчителі та лікарі також мають право на скорочену тривалість робочого часу;

жінки з дітьми віком до 14 років - скорочена тривалість робочого часу може встановлюватися за рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях;

жінки, які виховують дитину з інвалідністю - також скорочений робдень можна встановити за рахунок власних коштів на фірмах

Хто має право на скорочений робочий день (Фото: скрін zakon.rada.gov.ua)

Шестиденний робочий тиждень та його тривалість:

Зазвичай для працівників установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, але може бути і шестиденка з одним вихідним.

В такому разі відповідно до статті 52 Кодексу тривалість щоденної роботи не може перевищувати: