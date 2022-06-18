Українці можуть втратити статус ВПО і не отримати допомогу: як цього не допустити

Це питання регулюється Законом України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" та Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабміну від 01 жовтня 2014 року № 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб".

У яких випадках можна втратити статус ВПО

Отже, українці можуть втратити право на виплати та статус, якщо вчасно не повідомлять про зміну свого місця проживання. Про це розповіли експерти "Безкоштовної правової допомоги". За законом, у ВПО є 10 днів, щоб поінформувати про зміну свого місця проживання з дня прибуття.

Також, у разі добровільного повернення додому переселенець зобов'язаний повідомити про це уповноваженому органу за місцем отримання довідки не пізніше як за три дні до дня від'їзду. Це можна зробити і через портал державних послуг "Дія", а якщо факт повернення додому замовчати - ви вчините порушення і виплати доведеться повернути.

Також відібрати статус можуть, якщо внутрішньо переміщена особа самостійно подала заяву про відмову від довідки переселенця.

Якщо особа вчинила кримінальне порушення.

Крім цього, причиною для позбавлення статусу ВПО може бути від'їзд за кордон на постійне місце проживання або якщо дані про місцезнаходження виявилися недостовірними.

Як дізнатися про втрату статусу

Рішення про скасування дії довідки приймає керівник уповноваженого органу за місцем проживання особи та повідомляє ВПО впродовж трьох днів з дня прийняття такого рішення.

Якщо ж ВПО не повідомила про повернення до покинутого місця постійного проживання, то рішення про скасування дії довідки приймають на підставі інформації про тривалу відсутність людини за її місцем проживання упродовж понад 60 днів.

Якщо людина має вагомі причини для такої тривалої відсутності за місцем проживання, вона повинна звернутися з відповідною письмовою заявою за місцем проживання до уповноваженого органу. У такому випадку дозволений термін перебування поза місцем проживання можуть збільшити до 90 днів.

Уповноважений орган на підставі прийнятого рішення невідкладно вносить до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб відомості про скасування дії довідки про взяття на облік ВПО.